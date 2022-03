45 clubes participarán de la edición 2022 del Torneo municipal Evita de Fútbol

La intendenta Mariel Fernández inauguró el Campeonato 2022 y la nueva sede del Torneo Evita junto al concejal, Gonzalo Galeano; el director del Torneo, Claudio Paz; y el secretario de Cultura, Educación y Deportes, Roberto del Regno. La nueva sede está ubicada sobre Victorica entre Tucumán y Rosset, y con motivo de la inauguración, los 45 Clubes que participan del Torneo desfilaron y lucieron sus camisetas y banderas. “Me da mucha satisfacción la ilusión con la que comienzan este Torneo y me hace reafirmar que todo este enorme trabajo que hace la comunidad de Moreno es realmente trabajar en la felicidad de las y los más chicos que necesitan todos los días ese momento de recreación, de deporte y la ilusión de ser campeones”, afirmó la jefa comunal y contó que “Orgullosamente, a 40 años de la guerra de Malvinas, este año el Torneo va a llevar la consigna Malvina nos une. Por eso es muy importante que, en este campeonato, que vamos a estar recordando y homenajeando a nuestros héroes, pensemos en los valores que nos inculca el club y cuidando mucho de nuestras familias y nuestros jóvenes. Si bien va haber ganadores, lo mas lindo va a ser los lazos de amistad y de compañerismo que van a tener todas las niñas, niños y familias del club.” “Que se sumen todos los clubes de Moreno, porque este Municipio, esta intendenta va a acompañar a los clubes, porque tienen un rol fundamental que es construir comunidad, unir la familia, hacer amistad, compañerismo y eso no es un gasto para mí, es una inversión. La felicidad de nuestro pueblo de ninguna manera es un gasto” destacó Fernández. Por su parte, Gonzalo Galeano señaló que “Históricamente a los clubes de barrio se les prometía cosas y no se cumplía. Empezamos a convocar a renovar la confianza, hicimos un trabajo insistente y hoy tenemos casa propia. Se fue renovando la ilusión de cada club y eso está demostrado hoy en día que tenemos 45 clubes apostando al Torneo Evita.” Además, el concejal resaltó que “Los clubes son importantes porque están presentes en 86 barrios y hacen un trabajo en la salud, en lo deportivo y en la contención. Este año el Municipio financia los árbitros y los trofeos, y no se cobra el fichaje, esto representa un ahorro muy importante para que cada club pueda invertirlo en las instituciones.” Este año participan más de 16 mil jugadoras y jugadores en los 396 partidos que se jugarán cada findesemana, a los que asisten más de 50 mil personas entre familiares y acompañantes. El Torneo Evita se consolida como la organización deportiva municipal más grande el país. Discurso de la intendenta municipal Mariel Fernández y entrevista con el director del Torneo Claudio Paz y con el concejal Gonzalo Galeano