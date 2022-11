El programa nacional de asistencia sanitaria «Incluir), ex Profe, fue descentralizado a las provincias. En Buenos Aires son 253 mil beneficiados y se perciben 650 pesos mensuales per cápita. Esa transferencia alcanzaría solo para cubrir 3.500 sesiones de diálisis mensuales. Es necesario una profunda reforma del sistema de salud, para que los «invisibles» no sean víctimas de la burocracia. Entrevista con Lourdes Farías, directora provincial de Acceso e Inclusión en Salud