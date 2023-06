A 6 meses de la desaparición de Brisa Del Pino en Moreno, hay pistas pero no logran encontrarla

A seis meses de la desaparición de Brisa Carolina del Pino (15), vista por última vez en el partido bonaerense de Moreno en diciembre, hay pistas del paradero de la adolescente pero no logran encontrarla pese a que se realizaron dos rastrillajes; hay tres hombres procesados por abusar de la joven, uno de ellos detenido, y se sospecha de vinculaciones con el femicidio de Susana Cáceres, informaron hoy fuentes judiciales.

«Para mí, mi hija anda en la calle. Por parte de la Fiscalía andan averiguando, pero lo que yo quiero es encontrar a mi hija porque hace seis meses que no sé nada de ella», dijo a Télam la madre de Brisa, Claudia del Pino, quien, a partir de datos que recibió telefónicamente, por motus propio busca ampliar el área de búsqueda de la joven hacia la Ciudad de Buenos Aires, y alertó a la fiscalía para que lo haga.

«Fui este lunes a Constitución a pegar fotos de mi hija. Una persona que ayuda a los chicos que andan en la calle me habló por teléfono y me dijo que se juntan en las estaciones de Retiro, Constitución, Once y Flores, entonces dije voy a ir para allá, y cuando muestro la foto la reconocen, pero me dicen que está más flaquita», agregó la mujer.

Además, Del Pino se reunió hoy con integrantes del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires para que la ayuden en la búsqueda.

«Tengo muchas pistas, me mandan mensajes por Facebook, llamadas, yo le mando todo a la fiscalía y trato de ir a donde puedo. La voy a seguir buscando, vamos a pegar fotos de ella por los barrios», concluyó.

«Si tenés información comunicate al 0221-4293015», indica el anuncio difundido por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, donde ofrecen 5 millones de pesos de recompensa a quien aporte datos certeros sobre el paradero de Brisa, que es investigado por la Fiscalía N°11 de La Matanza.

La causa se inició el 13 de diciembre de 2022, cuando la madre de la joven, Claudia del Pino, denunció que su hija había desaparecido el 2 del mismo mes, informaron hoy a Télam fuentes judiciales.

A la fecha hay dos causas en curso: la N°55989-22, de averiguación de paradero, y la N°55989-22/01, que se desprende de la anterior, y donde están imputados y procesados tres hombres por «abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante y corrupción de menores».

De ellos uno se encuentra detenido y fue identificado como Carlos Altamirano, quen se dedicaba a la construcción.

Asimismo, en la investigación judicial vinculan el caso al femicidio de Susana Cáceres, hallada asesinada en noviembre «en el mismo barrio donde buscamos a Brisa», indicaron los voceros consultados.

«A Cáceres la encontraron en un descampado muerta en noviembre. Y, cuando la fiscalía de Moreno sacó a la luz los videos, con nosotros se comunicaron vecinos del barrio en donde ubican a la persona detenida en la causa de Susana -Joel Ramiro Sosa, alias «Yagui»-, como que en alguna que otra oportunidad estuvo con Brisa», explicaron.

«A raíz de esto, además de la detención de esta persona, lo que hicimos fue un rastrillaje en el mismo lugar donde había aparecido Susana, que dio resultado negativo. Y también hicimos un rastrillaje en otro punto que es ‘la canchita de los paraguayos’, en la parte de atrás de ese lugar donde hay una especie de río y se juntan muchachas y muchachos a fumar, porque había una persona que había dicho que había visto a Brisa caminar con quien hoy está detenido por el caso de Susana, hacia ese descampado. Hasta el momento dio negativo», aclararon.

La organización Furia Transfeminista también ayuda a la madre en la búsqueda y difundió recientemente un video donde Claudia pide que «si alguien la ve o la reconoce en algún lado comunicarse al (0)11-3017-1555».

La adolescente tiene una cicatriz debajo de la ceja izquierda, pelo debajo de los hombros, es baja, flaca, sin tatuajes ni piercings, describió la madre.

«El detenido mismo confiesa que le ofrecía dinero a cambio de tener relaciones sexuales y estamos hablando de una nena de 15 años. La madre se enteró después de todo esto, cuando empezaron a revisar las redes de Brisa, este tipo le mandaba mensajes constantemente. A partir de ahí la fiscal inicia una investigación y pide allanamientos al domicilio de este tipo», dijo a Télam la integrante de Furia Transfeminista, Soledad Morello.

A partir de los datos de las redes sociales de la joven -que pudo aportar la madre- se centralizó en Moreno, y en la investigación judicial en la zona surgió la información de que Brisa «habría sido víctima de abuso sexual», explicaron fuentes judiciales.

A fines de diciembre y en febrero pasados efectuaron allanamientos en lugares donde creen que podría haber estado la adolescente, tanto para buscar a la joven como a las personas sospechosas del delito contra la integridad sexual de Brisa, con el que se llegó a Altamirano y a otras dos personas más procesadas, pero que permanecen en libertad.

«Los tres habían abusado sexualmente de Brisa. De Carlos Altamirano tenemos más indicios, se aprovechó de la vulnerabilidad de Brisa. Al estar sin lugar donde vivir, la incorporó a su vivienda donde vivía solo. La gente habla de que los han visto juntos, él le hacía compras de prendas de vestir, la tenía como si fuera una pareja», concluyeron las fuentes judiciales.

