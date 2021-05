Abrieron los shoppings en Moreno

Tanto el Shopping Nine como el Center, ambos del partido de Moreno, reabrieron sus puertas pero con estrictas limitaciones monitoreadas por la municipalidad. El aforo es reducido, la circulación restringida y la modalidad de venta es take away. Hasta el momento no fue autorizada la gastronomía. En el caso de Nine, el ingreso es sólo por el estacionamiento, mientras que la entrada de Victorica y Mármol permanece cerrada. En el Center están abiertas las puertas de la esquina de Zeballos y Martínez Melo. El horario de atención sería de 10 a 19 horas de lunes a domingo.