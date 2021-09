Afirman que el 60% de los hospitales bonaerenses «ya no tienen pacientes Covid» en terapia intensiva

El director de Hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Riera, celebró hoy que el 60% de los 345 centros de salud provinciales «ya no tiene pacientes Covid-19 en cuidados intensivos».

En declaraciones a FM La Patriada, destacó que «en el peor momento de la pandemia, de los 80 hospitales que están bajo mi coordinación, llegué a tener 20 con su capacidad al 100%».

«Fue un momento muy difícil, pero a pesar de haber completado la ocupación siempre hubo stock de camas», señaló Riera y especificó que «la estrategia para evitar el colapso fue que funcionó todo como una red de hospitales

entre públicos y privados».

En ese marco, subrayó que «en los picos de contagio el sistema se saturó pero no colapsó» y luego remarcó que «quien necesitaba una cama, la tenía; no importaba de qué subsector era».

«La vacunación está cubriendo todas las cepas» del coronavirus, expuso el funcionario al referirse a la baja de ocupación de las camas y planteó que «a medida que avancemos, tendremos menos posibilidad de tener casos graves

y ese impacto se ve en los hospitales».

