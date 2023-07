Anuncian un paro de colectivos en el AMBA a partir de las 0 horas de este viernes 7 de julio

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció «la retención de tareas a partir de las 0 horas del viernes 7 de julio» del 2023 por no cumplirse el aumento salarial que se había acordado el mes pasado. Desde las cámaras empresarias afirmaron que el gobierno nacional no tenía potestad de negociar incremento de haberes de los choferes de colectivos. Y que no tienen fondos para enfrentar esta recomposición. La situación se tensa con el pasar de las horas. Por el momento el paro del transporte público de pasajeros del próximo viernes en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA que incluye Gran Buenos Aires y Capital Federal) es una realidad.