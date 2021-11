Anunciaron nuevas medidas para los trabajadores municipales de General Rodríguez

Ayer por la mañana, el Intendente Mauro García brindó una conferencia de prensa en la Dirección de Asuntos Gremiales del municipio junto al director Fernando Díaz, y a representantes de la Asociación Trabajadores del Estado —ATE— y del Sindicato de Trabajadores Municipales —STM—allí, García anunció una histórica renovación del Convenio Colectivo de Trabajo entre los gremios y el municipio, una serie de medidas que buscan seguir garantizando mejores condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras municipales. El acuerdo con los gremios tuvo varios puntos entre los cuales se destacan; El pase a Planta permanente de varios trabajadores y trabajadoras que se encuentran bajo distintas modalidades de contratación, otorgar la máxima categoría al personal que se encuentre a tres años de jubilarse, recategorizar al personal que haya estado contratado por muchos años sin posibilidad de sumar categorías, abrir los concursos para que quienes se encuentren en condiciones puedan acceder a un cargo sin cuestiones políticas mediante y el otorgamiento de un bono de $10.000 para los empleados y empleadas municipales que se dividirá en 2 bonos, uno de 7 mil para los que están dentro del convenio, y otro de 3 mil para todos. La capacitación formara parte de los beneficios que periódicamente se brindara a los compañeros y compañeras municipales. Mauro García comunicó en la conferencia a los medios; “A pocos días de asumir la gestión, nuestro gobierno tuvo que enfrentar las consecuencias de una hiperinflación legada por la gestión anterior y del pago de los bonos, fue un año complejo pero se garantizó el pago de salarios como se ha hecho hasta la actualidad en tiempo y forma, también respetando esa medida que se amplió pagando el bono, no solo a los trabajadores incluidos dentro del Convenio colectivo de Trabajo, sino también se extendió a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que estaban con otra modalidad de contratación, ahí también una de las primeras reuniones se generó con el equipo de niñez, personal que fue ingresado hace mucho tiempo al municipio y que cumplen funciones en áreas sensibles bajo la modalidad de contratados. Hubo una reunión con el sector y se reconoció a esos trabajadores y trabajadoras del área de niñez, incorporándolos a la planta municipal, en ese momento fueron 20 que ahora son personal de planta permanente con estabilidad laboral. Durante toda la gestión hemos cumplido en su totalidad con lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo, todo lo atinente a trabajadores y trabajadoras municipales, siempre y también se cumplió a rajatabla lo establecido en este convenio que tiene que ver con la bonificación, relacionadas con modificaciones, no solo cumplimos sino también ampliamos esos derechos, y algunos de ellos con bonificación de riesgo para el área de maestranza, la creación de bonificación para choferes de emergencia y la incorporación de protocolo de género que es una medida muy importantes y ya está funcionando, ha tenido intervenciones en diferentes situaciones que se han presentado en el ámbito municipal y que da respuesta también a una demanda que había dentro del municipio hace tiempo de situaciones de género, también se comenzó a trabajar dentro de este protocolo. Son sustanciales también para nosotros cosas que hemos visto a través del tiempo y hemos charlado con los referentes sindicales, tiene que ver básicamente con los trabajadores municipales que van generando sus mejoras salariales a través de la recategorización lógicamente la recategorización tiene que ver con el tiempo y también lógicamente con los beneficios y las bonificaciones. Vemos que muchas veces a la hora de la jubilación, los compañeros se jubilan con porcentajes muy bajos, por eso hemos tomado la decisión de que todos los compañeros y compañeras municipales a la hora de jubilarse tengan la máxima categoría, eso les va a permitir tener una jubilación digna y que les permite llegar, independientemente de la situación que hayan tenido durante todo su transcurso en el municipio muchas veces asociado a cuestiones políticas y demás que no se le otorgaban las categorías, esta es una medida que claramente hecha por tierra cualquier situación que vaya en detrimento de las condiciones de trabajo y que le permite llegar a la mejor condición con respecto a las categorías a la hora de jubilarse. Para finalizar, El bono de fin de año será de $10.000 y en la misma condición que lo hemos hecho en el año anterior, este bono también alcanzará a los trabajadores que no están dentro del Convenio, que desarrollan tareas en las áreas de Deportes, Salud, etc.