Arkadia Moreno: 3° concurso de dibujo manga, animé y comic

El Municipio, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a las y los vecinos a participar del 3° Concurso de dibujo Manga, Animé y Comic que realizará Arkadia Moreno en la Casa de la Cultura, ubicada en Doctor Vera 247, desde el 10 de diciembre hasta el 30 de enero.

El concurso se divide en dos categorías: juvenil, de 8 hasta 17 años de edad, y adulto, de 18 a 40 años. Los dibujos deberán estar basados en la temática de diferentes personajes de las películas de cine animé.

Los concursantes deberán adjuntar una hoja con sus datos personales: nombre y apellido, edad, DNI, número de teléfono, correo electrónico y barrio. Los mismos deben ser entregados personalmente en la Casa de la Cultura y los menores de edad deberán ser acompañados por sus padres.

El fallo del concurso será el 8 de febrero y el ganador será publicado en la página y redes sociales oficiales de la Subsecretaría de Cultura. Además, las obras de los participantes serán expuestas en el Museo Municipal de Bellas Artes “Manuel Belgrano”.

Los personajes deben estar basados en las siguientes películas de cine animé: Lupin III; Cowboy Bebop; Dragon Ball Z; Caballeros del Zodiaco; El viaje de Chihiro; El Castillo vagabundo; Las tumbas de las luciérnagas; El vientoi se levanta; Princesa Mononoke; La colina de las amapolas; Mi vecino Totoro; Sailor Moon; Sakura Carp Captor; Robotech; Red line; Ghost in the Shell; Samuray X; Naruto; El niño y la bestia; El tiempo contigo; Your name; Jin-roh y One piece.

Para consultar las bases y condiciones del concurso escribir al Instagram @arkadia_moreno