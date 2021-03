Asesinaron a un remisero en Cuartel V: Lo ahorcaron con un cable para robarle el auto y el celular

La víctima se llamaba Antonio López y tenía 67 años. Un sujeto tomó un viaje en una remisera de José C. Paz con destino a General Rodríguez a las 4.30 de la madrugada de este martes 16 de marzo. El cuerpo de López apareció a la vera de la Ruta 24, a la altura de la calle Viedma, con un cable en el cuello. Desapareció el auto, un Corsa color negro, y el teléfono celular. Hasta el momento no hay datos del asesino.

El cuerpo sin vida de Antonio López, de 67 años y domiciliado en el barrio Mayor del Pino de Cuartel V, fue encontrado en el zanjón lindante a la Ruta 24, a la altura del cruce con la calle Viedma, en las inmediaciones del predio del Club Universidad de Belgrano. Tenía un cable tipo teléfono en el cuello. Había muerto ahorcado. El hallazgo lo realizó un vecino, quien llamó al servicio de emergencia 911.

López era remisero. Había salido desde la agencia ubicada en José C. Paz, cerca del cruce Derqui, con destino a General Rodríguez a las 4.30 de la mañana de este martes 16 de marzo con un pasajero. Desapareció desde ese momento y sus compañeros de trabajo empezaron a buscarlo intensamente, hasta que encontraron su cuerpo.

El médico forense adelantó que la muerte había sido por ahorcamiento con el cable, pero además presentaba dos fuertes golpes en la cabeza. Fue asesinado poco después de salir con el viaje.

La principal hipótesis es la de homicidio en ocasión de robo. Refuerza esta línea de investigación que el turno para realizar el servicio fue al azar. El auto de López (un Chevrolet Corsa color negro patente FUM 688) no apareció al igual que el teléfono celular de la víctima. López tenía casi 9.000 pesos en efectivo, pero quedaron entre sus ropas. El asesino no lo revisó.

La causa es instruida por la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo de la Dra. Carina Saucedo. La pesquisa está bajo la órbita de la comisaría 4º de Moreno (Cuartel V) y la Estación de Policía Moreno. Hasta el momento, no hay sospechosos por el crimen.