Atención banquineros: comienza el operativo para sancionar a quienes circulen en infracción durante el fin de semana largo

Con motivo del gran caudal de vehículos que se movilizarán este fin de semana largo de Semana Santa, el Ministerio de Transporte de la Nación, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), montará un Centro de Monitoreo en el peaje Hudson con especial atención a controles de banquina. Además, se realizarán los habituales controles en todo el país de documentación a vehículos particulares y micros de larga distancia, destacando la concientización sobre el uso del cinturón de seguridad y alcohol cero al volante.

Para seguir potenciando la prevención de siniestros viales, nuevamente en un trabajo coordinado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la cartera nacional que dirige Alexis Guerrera refuerza la concientización de conductores y conductoras, a través de controles especiales en el fin de semana largo de Semana Santa.

De esta manera, entre los días 13 y 17 de abril, funcionará un Centro de Monitoreo de Seguridad Vial instalado en el peaje Hudson desde donde se desplegará un operativo antibanquineros, con el objetivo de sancionar a quienes conduzcan por la banquina, entendiendo que se trata de conducta penada por la Ley Nacional de Tránsito, para que aquellos conductores irresponsables no pongan en riesgo la vida de otras personas.

Desde el Centro de Monitoreo se fiscalizarán las imágenes recibidas por 9 drones que patrullarán distintos puntos de la ruta provincial 2 y la ruta provincial 11, camino a la costa argentina, además de que allí se recibirán y procesaran resultados de controles aleatorios y agentes motorizados.

Al respecto, el Ministro de Transporte, Alexis Guerrera, afirmó: “Las banquinas deben ser espacios seguros para maniobras de emergencia ante situaciones específicas como pinchaduras, desperfectos mecánicos, entre otras. Nunca para detenerse o para circular más rápido, poniendo riesgo la propia seguridad y la de los demás. Por eso vamos a ser inflexibles a la hora de controlar este tipo de actitudes y de sancionar a quienes no respeten las normas”.

Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV, sostuvo: «Esta gestión decidió no tolerar ni un minuto más a los banquineros. Circular por la banquina no sólo es una conducta prohibida, sino que además genera peligro y causa mucha bronca a quienes cumplen las normas y tienen que ver cómo los supuestos vivos pasan por el costado, creyendo que su tiempo vale más que el de los demás. Que sepan que vamos a estar ahí para sancionarlos. La ANSV dispondrá de agentes en moto con cámaras móviles, drones y puntos fijos de control en las rutas. Les decimos no a las conductas irresponsables y egoístas que van en contra de la seguridad vial”.

Además, la ANSV reforzará los controles de la documentación requerida para circular en rutas, como Documento Nacional de Identidad, la Licencia de Conducir vigente, Cédula verde o azul, Constancia de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o VTV (Verificación Técnica Vehicular), Seguro Vigente y ambas chapas patentes colocadas visibles, sin alteraciones y en buen estado.

En tal sentido, y entre las recomendaciones realizadas para las personas que emprenderán viajes se encuentran: no consumir alcohol antes de conducir; evitar maniobras temerarias como sobrepasos indebidos y las distracciones como el uso del celular; comenzar el viaje con el descanso suficiente; que todos los ocupantes estén sujetados con el cinturón de seguridad si el viaje es en auto, y con casco y chalecos reflectivos si es en moto; respetar las velocidades permitidas y las demarcaciones de la vía.

Además, para seguir viajando seguros, la CNRT, encabezada por José Arteaga, controlará desde sus 43 bases operativas, subdelegaciones y delegaciones, el estado vehicular de micros de larga distancia y camiones, así como documentación y alcoholemia a conductores.

PROCESO DE DETECCIÓN DE BANQUINEROS

El proceso de detección de banquineros, desde que se los divisa hasta que se lo infracciona, puede darse mediante dos modalidades.

En los casos en que los drones toman las imágenes e identifican a los infractores, las mismas son procesadas en el Centro de Monitoreo de Seguridad Vial, donde se confecciona el acta de infracción y se deposita la imagen en un servidor que queda a disposición para la consulta del juez de faltas. En estos casos, la notificación es posterior al hecho.

En el caso de los controles realizados por agentes motorizados, al reconocerse un infractor se procede a la detención inmediata del conductor, a quien se lo notifica por intermedio de la información proporcionada por las cámaras de los propios agentes.