Barrio Agua de Oro de General Rodríguez: Una obra de agua fundamental para la zona

Con la presencia del Intendente Mauro García y el Ministro Gabriel Katopodis, se realizó el montaje de un tanque que brindará por primera vez en el barrio, el servicio de agua potable a 10 mil familias, vecinos y vecinas de Agua de Oro. Posteriormente se procedió a la firma de un convenio para nuevas obras en el Distrito. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis visitó la ciudad durante la mañana de este miércoles 29 de diciembre y junto al Intendente Mauro García, recorrieron las obras de ampliación de la red de agua potable de Rodríguez hasta el barrio Agua de Oro, que permitirá el acceso al indispensable servicio, por primera vez en la historia del barrio y que beneficiará a más de 10 mil familias. Después del acto, Katopodis, García y el subadministrador de ENOHSA, Néstor Álvarez firmaron un convenio para la puesta en valor de la red de agua potable de la ciudad, que pertenece al Plan Argentina hace y generará empleo local. De la recorrida también participó el gerente general de Abordaje Territorial de ENOHSA, Oscar Bitz. El Intendente García agradeció el acompañamiento de los vecinos y vecinas, particularmente de los y las docentes y auxiliares que participaban de un momento tan importante; “Este barrio, que es uno de los barrios más antiguos de la ciudad de General Rodríguez, no tenía agua potable, increíble, cuando se lo contaba a Néstor se sorprendía, “¿tan poquita cobertura de agua potable tiene?” sí, solo un 30% de cobertura de agua potable en una ciudad que ya supera los 170 mil habitantes y gracias al trabajo conjunto del municipio y del Estado Nacional, hoy ya estamos llegando al 50% y en dos años cuesta arriba, dos años de pandemia y logramos eso. Nuestra expectativa con los convenios que vamos a firmar hoy, es que en este tiempo que nos queda por delante podamos alcanzar un porcentaje aún mayor, que tengamos cerca de un 80 o 90 % de cobertura de agua potable, ustedes lo saben mejor que nadie, no tiene que ver solo con el recurso esencial que es el agua, sino también con cuestiones de salud pública, cuestiones de higiene y muchos otros beneficios que favorecen teniendo este servicio.” Destacaba Mauro García. Al respecto, Katopodis aseguró: “Si hay algo que va marcando una impronta en la gestión de mauro es la capacidad de hacer no de decir o de contar sino dedicarse a laburar, trabajar, estar cada día desde que asumió el municipio, caminando su ciudad, sabiendo que su pueblo no la pasó bien estos dos años. Sabe que hay mucho para recuperar y mucho para cumplir con una regla muy grande que mide y que tiene General Rodríguez, pero también la gente sabe, los vecinos saben, los docentes saben, que esta escalera no sube de a cinco escalones, es de uno en uno, sabiendo que vamos a ir barrio por barrio, rincón por rincón con obras de agua, de cloacas, de pavimento, con construcciones, mejoras en los jardines, en las escuelas públicas, en cada barrio de General Rodríguez, hoy, hay una obra o proyecto a punto de iniciarse”, expresaba el Ministro y agregó; “Hoy recorrimos una obra de agua potable muy importante que va a garantizar este servicio en el barrio Agua de Oro. Es una decisión del Presidente Alberto Fernández de cumplir los compromisos y seguir con nuestro plan de obra pública en cada rincón del país” además, destacó el trabajo en todo el territorio; «En cada lugar de Argentina hoy hay una obra pronto a iniciarse, que marca cómo las ciudades van creciendo de manera integral”. La obra en Agua de Oro se realiza en dos etapas y se ejecuta sobre un total de 145,8 hectáreas que abarcan las calles Entre Ríos, Río Negro, Ignacio Corsini, Manuel Belgrano, Colectora Sur Acceso Oeste, Almafuerte, Riobamba, Andrés Chazarreta y Rivadavia. Durante la visita, se supervisó el montaje de un tanque de 150 m³ y 20 metros de altura. Además, los trabajos contemplan la instalación de 18.347 mts de cañerías, 250 bocas de registro y 2 perforaciones. La obra que se ejecuta en el barrio Agua de Oro, proveerá de 8 millones y medio de litros de agua por día, por medio de cañerías que alimentan las casas de más de 10 mil familias, las que tendrán al finalizar la obra, la conexión lista para utilizar en la puerta de su casa. En General Rodríguez, el Ministerio de Obras Públicas lleva adelante trabajos que incluyen obras y proyectos viales, de agua y saneamiento, control de inundaciones, mejoramiento urbano, infraestructura sanitaria, equipamiento social, y del Plan Argentina Hace.MOSTRAR MENOS