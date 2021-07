Barrio Altos de La Reja: Un adolescente mató de una puñalada a la ex pareja de su madre

Un hombre de 29 años fue asesinado a puñaladas durante una pelea con su ex pareja en barrio Altos de La Reja y por el crimen aprehendieron a un hijo adolescente de la mujer que, se cree, salió en su defensa, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió este domingo 4 de julio por la tarde en la esquina de Diagonal Madero y Perito Moreno, del barrio Altos de Reja de la localidad morenense de La Reja, donde la Policía, tras recibir un llamado al 911, halló a la víctima tendida en la vía pública.

Fuentes policiales informaron que los efectivos constataron que el hombre, identificado luego como Diego García de 29 años y domiciliado en Merlo, yacía muerto a raíz de heridas de arma blanca en el tórax y abdomen.

En tanto, los pesquisas determinaron que poco antes del hallazgo, la víctima había mantenido una pelea con su ex pareja, quien reside a pocos metros de dónde él cayó muerto, y que un hijo de 15 años de la mujer salió en defensa de ella.

Según las fuentes, en esas circunstancias, el chico habría apuñalado a García, tras lo cual, abandonó el lugar del hecho, aunque posteriormente fue aprehendido por la Policía en la casa de su padre y puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.

Por su edad, el adolescente es inimputable, al tiempo que se investiga si sobre García pesaba una restricción perimetral hacia su ex pareja por episodios previos de violencia de género. El arma con el que se cometió el crimen fue secuestrada por la justicia.

Con información de Télam