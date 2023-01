Barrio Manzanares de La Reja: Mató a su cuñado a cuchilladas, le robó el auto y sigue prófugo

El suceso se produjo entre la medianoche del domingo y los primeros minutos de este lunes 23 de enero en una vivienda sobre la calle Iberá entre Álvarez Thomas y Fray Justo Santa María de Oro del barrio Manzanares de La Reja. Claudio Juárez, de 45 años, recibió tres puñaladas en el cuerpo. Murió desangrado. El acusado del crimen es el hermano de su novia, identificado como Jonathan Maximiliano Garrido. Luego del ataque, el imputado huyó en el auto de la víctima. Se trata de un Fiat Duna blanco patente AXX 237. Interviene la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo del Dr. Federico Soñora y el trabajo de campo está a cargo de personal de la Comisaría Moreno 7º (La Reja) y de la DDI de Moreno y General Rodríguez. Entrevista con Damián Juárez. Teléfono de contacto 11 4673-9851.

Nota aclaratoria, que vale para la mayoría de los casos de características similares: No se difunde el rostro limpio del acusado por motivos procesales. En este tipo de casos, el valor de los testimonios es fundamental. Existe la posibilidad que, en caso de ser capturado, el sospechoso sea sometido a una rueda de reconocimiento. En estas circunstancias, y si es reconocido fehacientemente, la defensa puede alegar que, al difundirse su cara en los medios de comunicación, esta medida no es válida. Es una decisión de esta producción no entorpecer la labor de la justicia. Distinto sería si desde la fiscalía, mediante oficio, solicita la difusión del rostro a través de un pedido de captura.