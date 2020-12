Bianco, ante el fuerte aumento de casos: «Se retrocedió un mes en una semana»

«No se habilitarán nuevas actividades pero se puede dar marcha atrás, la gente relajó los controles y, si siguen aumentando los casos, deberemos tomar una medida más drástica», dijo este miércoles el jefe de Gabinete en declaraciones a radio Metro.

Luego, durante la conferencia de prensa para detallar la situación epidemiológica de la provincia, anunció que debido al aumento de casos, «el permiso para habilitar eventos de hasta 200 personas quedará en stand-by».

«Me refiero a los lugares de esparcimiento al aire libre de hasta 200 personas. Hemos decidido no avanzar, fundamentalmente en los puntos turísticos, ya que en la misma semana que lo anunciamos vimos un aumento de casos, así que por ahora decidimos no habilitar esos espacios de entretenimiento nocturno de hasta 200 personas», indicó.

«Debían habilitarlo a partir del municipio, era muy controlado pero por ahora no vamos a habilitar ese tipo de actividades ni publicar los protocolos, queda en stand-by. Estamos monitoreando los casos y, si debemos dar marcha atrás, lo vamos a hacer», aseveró.

También manifestó preocupación por el aumento de los casos en vísperas de las fiestas de Navidad y fin de año: «Retrocedimos un mes en una semana, los datos que tenemos de lunes y martes vemos que sigue retrocediendo los casos, estamos preocupados», dijo.

El jefe de Gabinete enfatizó en la necesidad de «cuidarse muchísimo» y reiteró el pedido de que las reuniones por las Fiestas sean lo más acotadas posible: «No queremos que un espacio de reencuentro se transforme en una tragedia», advirtió.

«Estamos preocupados por el llamado virus mutante inglés, eso nos lleva a que tomamos esta determinación de no abrir ninguna nueva actividad y esto lo trabajamos con los intendentes de la provincia», continuó al referirse ala nueva cepa que se registra en Europa.

«Estamos preocupados porque no solo aumentaron los casos, sino que pareciera que van a seguir aumentando eso no implica que vamos a tomar alguna determinación, pero seguimos trabajando en las fases, si en algún distrito nosotros consideramos que es necesario dar un pasito para atrás para controlar el foco de contagio lo vamos a hacer», insistió.

Sobre las primeras dosis de la vacuna Sputnik V que llegarán al país este jueves, Bianco dijo que «el 41% de las dosis que están llegando de Rusia serán aplicadas en la provincia y, en primer lugar, serán para los trabajadores de la salud más expuestos como los intensivistas».

«Hoy vamos a poner en producción online la página web del sistema de vacunación de la provincia de Buenos Aires, por ahora solo difundirá información sobre las vacunas y permitirá un primer registro, que no va a implicar que se va a dar consentimiento sino que solo es un registro para obtener información», subrayó.

Teresa García: «Cualquier rebrote va a hacer que tengamos que volver a fases anteriores»

La ministra de Gobierno provincial advirtió «los casos están subiendo y hay una suerte de descontrol», y reiteró el llamado a que la gente «se cuide».

«El coronavirus no está controlado aún y la vacuna aún no llegó», dijo en declaraciones a El Destape Radio, y añadió: «Esperemos no tener que volver atrás y hacer cierres. Todo depende de cómo vayan las fiestas».

En la misma línea que Bianco, dijo que «cualquier rebrote va a hacer que tengamos que volver a fases anteriores de acuerdo al distrito».

Télam