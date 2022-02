Brutal ataque en barrio Las Flores: Cuatro sujetos agreden violentamente a un joven en la puerta de un kiosco

El suceso quedó registrado en una cámara de seguridad y ocurrió durante la madrugada de este lunes sobre la calle Demóstenes entre Teodoro Fels y Comandante Ramón Franco, del barrio Las Flores de la localidad morenense de Trujui. Trascendió a través de las redes sociales. Un joven estaba en la puerta de un kiosco cuando es atacado por otra persona que estaba en el mismo comercio e inmediatamente se suman tres más que llegaron en un Renault 12. Golpes varios –incluso patadas en la cabeza y en el tórax- dejaron a la víctima desmayada. Un quinto sujeto intenta que dejen de atacarlo, sin mucho énfasis, y finalmente escapan en el vehículo. Las fuentes consultadas indicaron que no hay denuncia policial alguna y que tampoco hay información sobre el estado de salud del muchacho agredido, quien no fue identificado. A raíz de las imágenes se sospecha que el hecho no tendría objeto el robo, sino algún tipo de problema previo.