Buscan a una mujer de 42 años que desapareció hace seis días en el partido de Moreno

Los familiares y la policía buscan intensamente a Susana Cáceres, una mujer de 42 años que fue vista por última vez el miércoles a la madrugada en el partido bonaerense de Moreno, donde reside, cuando estaba en una camioneta con su cuñado y otro hombre, quienes fueron demorados junto con su ex pareja tras detectar que uno de ellos portaba un arma de fuego, informaron fuentes familiares y policiales.

«Desde ayer a la tarde están detenidos el ex novio y los tres hermanos, pero no se si los liberaron y hoy estaban con los rastrillajes», informó hoy a Télam la prima de la mujer desaparecida, Adriana Herbas.

Según relató la mujer, su prima Susana salió de su casa el martes pasado en la localidad de Villa Trujui, Moreno, en horas de la tarde, luego de comunicarle a su madre, con quien vivía junto a su hija de un año y medio, que iba a pagar algo y volvía a su domicilio.

«Hicimos la denuncia en la Comisaría segunda y después quisimos ampliarla el mismo viernes pero no nos permitieron», dijo Herbas ayer a TN, tras confirmar que tenían datos importantes, «como por ejemplo, que la vieron el miércoles a las 2 de la madrugada, con el Pelado y otro más en un auto negro, uno era el cuñado y parra ello «llevamos un testigo presencial».

Además, agregó la prima de Susana, «el novio dejó la moto de mi prima en la casa de mi tía, para mi porque pensó que no iba a haber nadie y estaba una amiga, que le preguntó qué hacía con su vehículo, a lo que él le contestó que se la estaban por llevar y que por eso la trajo».

Susana Cáceres tiene de tez trigueña, cabello largo color rubio teñido, mide un metro y medio, dos tatuajes en ambos brazos, pierna y otro símbolo de la marca Chevrolet en su mano, de quien es fanática, según su prima.

La última vez que fue vista en el barrio de Mariló, en Moreno, vestía un short de jean azul y zapatillas negras.

Según informó la policía, sus amistades y allegados refirieron que Cáceres consumía drogas y vendía electrodomésticos.

Su prima señaló que «se había separado y no trabajaba, que era feriante y se había separado hace unos mese y que no tenía una buena relación con su ex, por eso había vendido los electrodomésticos».

Fuentes policiales confirmaron que demoraron a la ex pareja y a sus dos hermanos, porque hallaron un arma y secuestraron los teléfonos para analizarlos.

Una notificación policial de ayer, por averiguación de paradero de Cáceres, en la que interviene la Unidad Funcional de Instrucción Número 3, departamento judicial de Moreno y General Rodríguez, permitió la ampliación de la denuncia.

Allí, se detalló que personal de la DDI se encuentra trabajando en torno al domicilio donde fue vista por última vez, recolectando testimonios de vecinos y allegados a la mujer.

A su vez, se informó que se encuentran realizando el relevamiento de cámaras públicas y privadas y sobre sus redes sociales, para conocer los movimientos rutinarios de Cáceres, como así también los previos al momento de su desaparición.

Herbas detalló al canal de noticias TN que la gente del barrio le dijo que la ex pareja y cuñado, con quien estaba su prima, «son personas peligrosas, pesados y que están arreglados con la policía, porque están en cosas ilegales, en venta de drogas y otros hechos delictivos».

«Los vecinos nos dijeron que la policía no se va a a meter, porque la comisaria Segunda, del Cruce Castelar está arreglada con estos hombres», dijo la familiar.

Finalmente, la mujer contó que la llevaron en un patrullero a la madrugada hasta el domicilio de la ex pareja, «no me permitieron bajar del auto y se quedaron charlando con este hombre, sin hacer peritaje, todo muy raro».

Con info Télam