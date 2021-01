Cagarse en el laburo de los demás (Crónica TV y una nueva mentira)

Nuevamente, Crónica TV lo hizo. También el grupo Clarín. Respecto al violento robo que sufrió una familia vecina de barrio Asunción de la localidad morenense de Paso del Rey este lunes, publicamos el video en nuestra web y en las redes este martes por la tarde/noche. Como ocurre generalmente con una noticia de impacto, los productores de los medios capitalinos se pusieron en contacto. A las 6.30 de la mañana recibimos un mensaje de un tal Damián, productor de Canal Trece y TN, porque necesitaba ponerse en contacto con las víctimas. Facilitamos el teléfono. Nos sorprendió que en el vivo de las 9.30 de la mañana, aproximadamente, usaran el video editado por nosotros sin citar la fuente, ampliando la imagen de tal manera que saliera de pantalla nuestro graph. Le escribimos al productor en cuestión, y no contestó. Conclusión: No le prestamos más ayuda a ningún productor ni periodista de TN ni de Canal Trece. Una medida parecida tomamos con Canal 9 hace tiempo, por motivos similares.

Pero el colmo, fue Crónica. En la presentación que hace Pampa Mónaco de la noticia – sin entrevista ni móvil – se mostró nuestro video con los graphs difuminados, y una placa en el sector izquierdo superior de la pantalla que rezaba “Exclusivo” –tapando nuestro logo-. No sólo eran las imágenes que publicamos el día anterior, sino que ya habían estado varios móviles en vivo en la casa de las víctimas. Un engaño y una mentira total. Acá está el video de la presentación, acompañando este escrito. Ausencia de ética periodística, le dicen a este desaguisado sistémico.

Muchachos, no se caguen en el laburo de los medios locales y regionales. No vale todo en la profesión. Por este tipo de actitudes – tal vez, la menos grave de las faltas que cometen los medios grandes y enormes – es que tenemos una crisis de representatividad en la comunidad. ¿Creen que la gente es boluda? Es muy probable que el habitante de Calamuchita –sólo es un ejemplo- no lo perciba, pero en este caso, en Moreno sí lo detectaron. La información no es una mercancía, no es una manufactura, es un bien de interés público. Comprendan esta cuestión. Paren la pelota, levanten la cabeza y miren el panorama. En tiempos de posverdad y de Fake News, no se necesitan más versos. En beneficio de esta hermosa actividad -el periodismo- y de la comunidad en general, hay cuestiones que deben replantearse de manera urgente.