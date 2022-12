CAME destaca el título de la selección argentina, pero a las pymes las perjudica el feriado nacional

Comunicado de prensa: La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destaca la importancia del título obtenido ayer por la selección argentina, pero manifiesta su malestar ante la decisión del Gobierno nacional de decretar feriado nacional. “Estamos a cuatro días de la Navidad, que es una de las fechas comerciales más importantes en el año. Un feriado en todo el país perjudica las ventas de las pymes comerciales”, dijo el presidente de CAME, Alfredo González.

Si bien desde CAME se comprenden las dificultades de tránsito que se generarán en el AMBA con el traslado de los jugadores de la selección como parte de los festejos del nuevo título mundial de fútbol, esa no es la realidad del resto del país. “En el interior la dinámica es completamente distinta. Con este feriado se genera descontento entre los comerciantes, ya que tiene un impacto económico que las pymes no están en condiciones de afrontar”, resaltó González.

En un contexto de cinco meses consecutivos de baja de ventas minoristas, con negociaciones abiertas con el gremio mercantil para definir el segundo tramo de actualizaciones salariales por inflación, con el pago del segundo medio aguinaldo y con el bono decretado por el Gobierno, el feriado de mañana sólo complejiza la situación delicada de las pequeñas y medianas empresas. A su vez, las pymes que decidan abrir deberán pagar el día de trabajo con el adicional correspondiente.

“Entendemos la decisión del Gobierno nacional, pero no estamos de acuerdo con que se decrete feriado. Lo más lógico ante una situación excepcional como esta sería definir el día como no laborable y así es el empresario el que determina si abre o no su establecimiento”, finalizó González.