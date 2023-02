CAME: La producción de la industria manufacturera pyme subió 3,2% en diciembre

La producción de la industria manufacturera pyme subió 3,2% en diciembre a precios constantes y finalizó el 2022 con una progresión de 2,3%. En la comparación mensual la actividad aumentó 1,6%.

El uso de la capacidad instalada de las empresas de la muestra se ubicó en 72,9%, 1,2 puntos porcentuales por encima de noviembre. Los niveles más elevados estuvieron en “Papel e impresiones” (79,1%) y los más bajos, en “Químicos y plásticos” (70,1%).

En diciembre convivieron dos realidades en el mercado. Por un lado, una demanda firme en la mayoría de los sectores. Pero, por otro, subas de costos que afectaron las utilidades junto con faltantes de insumos que alargaron los tiempos de entrega y que redujeron, en algunos casos, la calidad del producto al ser sustituidos por otros de menores prestaciones.

Los empresarios consultados coinciden en que costos de insumos y faltantes son las mayores problemáticas, desplazando a otras. Si bien la elevada presión tributaria sigue presente, esta perdió relevancia frente a la urgencia de no poder producir para abastecer la demanda. Los resultados surgen del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elabora CAME, con una muestra que alcanzó 353 industrias pyme del país.

Análisis sectorial

La mejor performance en la comparación anual estuvo en el sector “Alimentos y bebidas”, que creció 6,8% anual en diciembre y siempre es una buena señal que aumente. La peor fue para “Textiles e indumentaria”, que se retrajo 4,6% anual.





Alimentos y bebidas



La producción tuvo un aumento de 6,8% anual en diciembre y de 3,9% mensual, siempre medida a precios constantes. El año cerró con un crecimiento de 3,1%. El uso de la capacidad instalada subió de 71,7% en noviembre a 75,5% en diciembre, en un mes de buena actividad, pero con muchas subas de costos que limitaron el impacto del crecimiento del mes en los beneficios de la empresa.



“Nos fue bien, pero nuestros productos se vieron afectados por aumentos en los costos de toda la cadena. El cartón y el plástico, por ejemplo, subieron 20%”, dijeron desde una fábrica de galletitas de la localidad de San Martín, Provincia de Buenos Aires.



“Los meses anteriores fueron malísimos y en diciembre explotó la producción, nos fue muy bien, pero ahora nos toca un momento de baja”, comentó un productor de salsas industriales de San Rafael, Mendoza.

Indumentaria y textil



La producción cayó 4,6% anual en diciembre y subió 6,9% mensual, medida a precios constantes. De todos modos, el año cerró con un crecimiento de 0,4%. El uso de la capacidad instalada tuvo una leve baja, de 74,4% en noviembre a 74,1% en el último mes del año. La suba en la producción mensual fue sólo consecuencia de la estacionalidad del sector. En cambio, la venta sigue retraída, afectada por las subas de precios del año y la pérdida de poder adquisitivo del ingreso familiar.



“Las ventas en nuestro rubro suben de octubre a febrero, pero este diciembre fue particular porque aumentó la demanda de uniformes con los colores argentinos. Fue algo atípico y nos salvó un mes que venía mal”, dijo la dueña de una fábrica de Comodoro Rivadavia, Chubut.



“La empresa trabajó al 95% de su capacidad y las ventas fueron buenas, pero se nos complicaron los pagos al exterior para importar”, contó la propietaria de una pyme industrial de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.

Maderas y muebles

La producción subió 0,3% anual en diciembre y 0,4% mensual, a precios constantes. El año cerró con una retracción de 3,1%. La capacidad instalada se redujo dos puntos, de 73,2% en noviembre a 71,2% en diciembre. El sector viene con buenos pedidos de producción, pero una de sus limitaciones está siendo la falta de recursos humanos para cumplir con la demanda. Hay demoras en las entregas que responden a los problemas para importar. Un producto que escasea son los herrajes, ya que casi no se fabrican en el país.



“Las ventas de diciembre fueron buenas, pero las utilidades regulares. Es agotadora la sobrecarga burocrática para acceder a materia prima importada, aun siendo que exportamos”, se lamentaron desde una empresa de San Justo, Provincia de Buenos Aires.



“Existe una gran incertidumbre. Estamos terminando trabajos de meses anteriores y hoy no podemos tomar nuevos”, comentó el gerente de una fábrica de la ciudad de Córdoba.

Metálicos, maquinarias, equipos y material de transporte



La producción subió 4,7% anual en diciembre a precios constantes y 0,4% mensual. El año cerró con un alza de 2,9%. El uso de la capacidad instalada se mantuvo estable en 70,7%. Hubo muchas quejas de los empresarios consultados por las demoras en aprobar las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina).



“Diciembre fue atípicamente bueno. Es un mes donde deberían bajar producción y ventas, pero subieron”, dijeron desde una fábrica de aparatos de uso domésticos de Paraná, Entre Ríos.



“A fin de año siempre las ventas mejoran, pero nuestra situación desmejoró por las nuevas fábricas de carrocerías que se impusieron, sobre todo en Tucumán”, dijo la dueña de una firma de acoplados de la ciudad de Salta.

Productos químicos y plásticos



La producción creció 4,4% anual en diciembre a precios constantes, pero se retajo 4,5% en la comparación mensual. El año 2022 finalizó con un alza de 4,3%. El uso de la capacidad instalada del mes subió a 70,1% (+0,6 puntos vs. noviembre) aunque es la rama industrial con menos uso. Al ser un sector muy dependiente de insumos importados fue donde más reclamos se escucharon de los fabricantes pymes por las demoras en aprobar SIRA y por la falta de materias primas. Hoy son el obstáculo principal para subir la producción.



“Las ventas de diciembre fueron buenas por ser la temporada de mayor demanda, pero tuvimos que cerrar líneas de producción porque nuestras proveedoras han adelantado vacaciones a su personal debido a los faltantes de insumos que les impiden producir”, dijo la gerente de una industria de La Tablada, Provincia de Buenos Aires.



“Venimos haciendo inversiones en ampliación, equipamiento y tecnología. Dependemos mucho de la importación, que sigue siendo restringida y dificulta fabricar”, explicó el propietario de una industria de la provincia de Santa Fe.

Papel, cartón, edición e impresión

La producción se redujo 3,1% anual en el último mes del año, a precios constantes, pero subió 6,4% en la comparación mensual. Para 2022 el sector finalizó con un crecimiento del 1,5%. A pesar de la baja anual, el uso de la capacidad instalada subió casi cuatro puntos, a 79,1%, ubicándose como el rubro con mayor utilización.



“Se trabajó bien. Estuvimos al 100%, pero podría ser mejor si los costos de los insumos no subieran tanto. Tuvimos casos de aumentos mayores al 200% en 12 meses y con el agravante de que mucho de esos insumos no están disponibles”, advirtió el dueño de una imprenta de la ciudad de Santiago del Estero.



“Este diciembre no fue tan fuerte como años anteriores. Antes se encargaban muchos calendarios para repartir en negocios. También, agendas y otros artículos alusivos al año que comienza, pero esos pedidos fueron muy bajos”, contó la dueña de una pyme familiar de La Rioja.