Causa por defraudación al Estado: La consejera Cecilia Parentti reafirma su inocencia

Una de las acusadas del delito de asociación ilícita en concurso real con defraudación al Estado reiterada y uso de documento público falso reiterado explicó su situación procesal y reafirmó su inocencia. En el mismo expediente están imputadas Myriam Juárez -ex secretaria general de UPCN Moreno y prófuga-, Lilian Juárez -ex subsecretaria de Asuntos Gremiales de la municipalidad de Moreno y delegada de UPCN; está detenida-, Betiana Arazco -delegada de UPCN e hija de Myriam; también privada de la libertad-, Gerardo Wenzel y Claudia Meniz -empleados de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenas Aires y delegados de UPCN- y Emilse Carnero -ex consejera escolar y actual funcionaria de la gestión municipal de Mariel Fernández-, entre otros. Myriam y Lilian Juárez están sindicadas como jefas de la asociación ilícita. Luego del pedido del fiscal Federico Soñora (UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez), la Dra. Adriana Julián (Juzgado de Garantías Nº 1) habilitó la elevación a juicio. Ahora están en etapa de apelaciones de esa decisión. Parentti, actual consejera escolar del Frente de Todos, estuvo detenida por esta causa. Criticó la actuación de la justicia y afirmó que estos delitos «continúan» en el marco de los expedientes de los aspirantes para auxiliares de establecimientos educativos públicos. Parentti está imputada también en una causa donde se investiga una defraudación al Estado en el marco del Servicio Alimentario Escolar, una denuncia impulsada desde la intervención del Consejo Escolar que lo administró desde el 27 de octubre del 2017 al 10 de diciembre del 2019. Hasta el momento ese expediente espera su elevación a juicio.