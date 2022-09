Cayó una banda dedicada a entraderas, cuyo líder usaba una boina al estilo “Peacky Blinders”

Los allanamientos se realizaron en Moreno y José C. Paz. A principios de mes, la banda había entrado violentamente a una casa de Francisco Álvarez, donde redujeron a una mujer que tenía un bebé en brazos. Los desvalijaron. Finalmente la justicia logró detener al líder de la banda, quien usaba una boina al estilo de los protagonistas de la serie “Peacky Blinders”. El 7 de septiembre, un grupo de sujetos ingresó a la fuerza en una vivienda ubicada en las inmediaciones del country Banco Provincia, en la localidad morenense de Francisco Álvarez. Mediante amenazas, redujeron a una mujer que estaba con su bebé. Se llevaron varios objetos de valor y un dinero cuya cantidad no trascendió, pero que habría sido el móvil del robo. La denuncia recayó en la UFI Nº 7 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, en la oficina especializada en robos agravados en modalidad “entradera”. Los delincuentes se movilizaban en un vehículo que fue detectado por las cámaras de seguridad del municipio. Los investigadores determinaron que el auto era robado y que utilizaba chapas patentes apócrifas. El seguimiento fue completo y ubicaron la vivienda donde se alojaba el líder y sus secuaces. Policías de la DDI y de la Comisaría 6º realizaron tareas de inteligencia y vigilancia, hasta identificar a los implicados. Con la autorización del Juzgado de Garantías Nº 3 a cargo de la Dra. Celina Ardohain se realizaron allanamientos en los partidos de Moreno y José C. Paz. En uno de ellos lograron detener al líder de la banda, que intentó huir por los fondos, pero la manzana estaba rodeada. Cuando subía a un auto de alta gama, fue capturado, junto a dos personas que lo ayudaron. En el interior de la casa, encontraron cinco mil dólares, casi cien mil pesos, tres armas y varios objetos de valor que van a ser expuestos a víctimas de este tipo de atracos y donde los investigadores presumen que este sujeto junto a la gavilla que encabezaba habría participado. Además secuestraron la ropa que utilizó en el robo (que quedó filmado en una cámara de seguridad interior) y la dichosa boina, estilo que utilizan los actores protagonistas de la serie de delincuentes “Peacky Blinders”. Las fuentes indicaron que al menos hay dos prófugos. El detenido (Quien ya tenía un pedido de captura por delitos similares en la zona de Tigre) quedó a disposición de la fiscalía que comanda Jonatan Lay e integrada por el Ayudante Fiscal Maximiliano Gómez, Auxiliar letrado Francisco Brocca, Perito José Caraballo, y auxiliares Diego Soos, Luis Marchese y Agustín Gioffre.