Censo 2022: Los datos oficiales indican que en Moreno hay 574.374 habitantes ¿se ajustan a la realidad?

Casi ocho meses después de realizado el censo 2022 se conocieron resultados provisionales de población y de viviendas discriminados por provincias y distritos. Moreno tiene 574.374 habitantes y General Rodríguez 143.211. ¿Los datos se ajustan a la realidad?

Durante la tarde de este martes 31 de enero el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó en la página web del organismo los datos preliminares respecto a la población y hogares discriminado por provincias y distritos. En ese marco, el titular brindó una conferencia de prensa.

La población de Argentina es de 46.044.703 personas, lo que representa un crecimiento del 14,77% en relación con 2010, cuando se habían reportado un total de 40.117.096 habitantes. El 51,76% de la población son mujeres y el 48,22% varones, lo que significa que hay 1,6 millones de mujeres más que varones, y el 0,02% no fue asociado a ninguno de esos dos sexos, se informó durante la presentación que se realizó esta tarde en el Salón Eva Perón, ubicado en el 2° piso de la sede central del Indec, en Avenida Julio A. Roca 609.

El acto fue encabezado por el director del Instituto, Marco Lavagna, quien estuvo acompañado por el director técnico Pedro Lines, la directora nacional de Estadísticas Sociales y de Población, Gladys Massé y el director nacional de metodología e infraestructura estadística, Gerardo Mitas.

“La Ciudad de Buenos Aires es donde más alto porcentaje de mujeres presenta el país, también Mendoza capital, Vicente López (provincia de Buenos Aires) y San Juan capital”, remarcó Lavagna.

Las provincias con más habitantes son Buenos Aires (17.569.053), Córdoba (3.978.984), Santa Fe (3.556.522) y Mendoza (2.014.533), y las que menos tienen son Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (190.641), Santa Cruz (333.473), La Pampa (366.022) y La Rioja (384.607).

En cuanto al total de viviendas, hay 17.805.711 en todo el país, de las cuales 17.780.210 son particulares y 25.501 colectivas (colegios internados; cuarteles; hogares de adultos mayores; hogares de niñas, niños y adolescentes; hogares de religiosos; hoteles turísticos, apart hoteles, cabañas turísticas, y prisiones).

La población en viviendas particulares es de 45.767.858 personas, en viviendas colectivas llega a 273.883 y en situación de calle a 2.962.

Lavagna aseveró que “el 11° Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas que se desarrolló entre el 16 de marzo y el 18 de mayo de 2022 inauguró una nueva etapa en la historia de los operativos censales de la República Argentina”.

Y explicó que se debe a que “proporciona datos actualizados de la población del país, para reconocernos después de 12 años del anterior, y porque el Indec implementó un conjunto de innovaciones que permitieron alcanzar una cobertura territorial del 98,6% del total de los segmentos censales, cifra que redunda en considerar una exitosa implementación del censo” según los parámetros de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas.

Lavagna explicó que “por primera vez se empleó la metodología de Censo de derecho, por la cual las personas se contabilizaron en su lugar de residencia habitual”.

El Censo 2022 es inédito en términos operativos porque combinó el tradicional barrido territorial mediante entrevista con la modalidad digital de autoempadronamiento.

“Este para nosotros fue un Censo de transición porque nos fijó las bases y cambios metodológicos de cara a los próximos censos”, sostuvo Lavagna.

Agregó que “más de la mitad de la población de las viviendas distribuidas a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio eligió censarse a través de la página web que creó especialmente el equipo de tecnología del Indec”.

El 55,28% del total de la población contestó a través del Censo Digital: el 65% respondió el cuestionario por medio del celular, 53% a través de una computadora y 1% por Tablet, mientras que el sitio web tuvo 25 millones de visitas.

En tanto, la directora Gladys Massé, consultada por las particularidades que relevó este nuevo Censo, reflexionó sobre “el incremento del predominio femenino en la población total” que muestran los resultados del censo argentino.

“Es una constante a nivel mundial justamente por el envejecimiento demográfico que, a su vez, obedece al descenso de la fecundidad y a la simultánea ganancia en años de vida que está favoreciendo más a las mujeres. Es un aspecto que resaltamos porque, en ese sentido, los datos son muy coherentes”, explicó la demógrafa.

La población había crecido el 10,63% entre 2010 y el censo de 2001, que registró 36.260.130 habitantes.

Del operativo participaron 750.000 censistas seleccionadas por cada una de las jurisdicciones y fueron escaneados y digitalizados más de 18 millones de cuestionarios.

¿Se ajusta a la realidad?

En General Rodríguez los datos parecen cercanos a la realidad. Un crecimiento demográfico del 64% respecto al censo del 2010 reflejaría la situación actual y las previsiones que se realizaron desde distintos ámbitos en torno a las proyecciones. El trabajo de campo tradicional en este tipo de relevamientos aún sería efectivo. Tiene 53.299 viviendas particulares y 24 colectivas, como por ejemplo geriátricos. Son 143.211 los habitantes del distrito, de las cuales 72.450 son mujeres y 15 manifestaron no sentirse identificado con ningún género.

Distinta es la situación en Moreno. 574.374 pobladores siendo 293.251 mujeres y 31 sin sexo definido. En base al análisis empírico, nos queda claro que la cifra no es representativa. El colapso de los servicios públicos es evidente y no correspondería a un aumento de solo 122.000 habitantes en 12 años. La falta de vacantes en los establecimientos educativos, la demanda desbordante en la salud y los cuellos de botellas que sufre la justicia son ejemplos claros de las tensiones que se viven cotidianamente.

Pero el dato más contundente es el transporte: Las demandas de los vecinos son diarias ante los incumplimientos en las frecuencias de la empresa La Perlita. El pliego fue votado en el Concejo Deliberante en el 2016 y desde ese momento se autorizaron innumerables ampliaciones de recorridos que se condicen con el crecimiento de los barrios y las nuevas urbanizaciones, muchas de ellas muy precarias. El Estado nacional no autoriza el aumento de las unidades desde el 2012. En resumen, un sistema del 2016 con las misma cantidad de colectivos del 2012 para un 2023 con muchísimos más pasajeros. No parecería que solo se haya crecido en 122.000 habitantes.

Las imágenes obtenidas a través del programa “Google Earth”, que incluye relevamientos históricos, son elocuentes. Localidades como Cuartel V, Francisco Álvarez, Moreno Sur o Trujui (en la zona del barrio Villanueva) muestran cómo se ampliaron las urbanizaciones en 12 años. Las viviendas, con distintas características, se duplicaron. Según este censo, las viviendas particulares son 185.037 y las colectivas 69.

A esta evidencia se suma la enorme cantidad de reclamos que se recibieron a través de las redes sociales el 18 de mayo y días posteriores. Muchos vecinos manifestaron que no pasaron a relevarlos por su casa y que tampoco habían realizado el censo de manera digital. Hubo zonas donde los trabajadores se negaron a entrar por la inseguridad. Muchos de ellos sufrieron robos. Los celulares que utilizaron eran propios y el pago por la labor no cubrió ni la mitad de un nuevo aparato. Todos los encargados miraron para otro lado. El monitoreo fue parcial en territorio, no quedan dudas.

El sentido del censo no es meramente estadístico. Es la base para la estructuración de políticas públicas y la distribución de la coparticipación nacional y provincial, la asignación de presupuestos. Un relevamiento deficiente tiene alto impacto. Y al ser oficial es difícil de discutir.

Cabe preguntarse si la operatoria utilizada es congruente con un conurbano intensamente poblado. En algunos sectores es altísima la densidad de habitantes por metro cuadrado. ¿Alcanza un día? ¿Alcanza la cantidad de encuestadores? ¿Qué protección se les tiene que brindar?. Claramente no pasa lo mismo en el interior de la provincia. Pero las grandes urbes plantean desafíos que consideramos que en este censo no se resolvieron. Como botón de muestra: Estos datos presentados el martes 31 de enero tendrían que haber estado disponibles a finales de agosto pasado. Recién pudieron ser procesados casi 8 meses después. Esto debería ser reconocido por las autoridades responsables. En ocho años se tendría que realizar un nuevo censo. Esperamos que las personas que tengan a su cargo la organización comprendan la realidad y que no tomen las decisiones sin pisar territorio.