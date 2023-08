Comenzaron las jornadas de descacharreo contra el dengue

El Municipio las llevará adelante en todas las localidades durante agosto, septiembre y octubre

En el marco del programa “Moreno Limpio” y a través de la Secretaría de Salud y Ambiente, el Municipio retoma las jornadas de descacharreo en distintas localidades durante agosto, septiembre y octubre en prevención contra el Denge.

El proceso de descacharreo se realiza en forma simultánea junto con las Unidades Sanitarias (US) y cada una de las jornadas se llevan a cabo con el objetivo de concientizar a las vecinas y vecinos sobre el mantenimiento de sus hogares libres de objetos que puedan convertirse en un potencial criadero de Dengue u otras enfermedades como el Zika y Chikungunya.

Durante el desarrollo de esta iniciativa, el camión recolector de residuos pasará por los hogares a recolectar dichos objetos, pero los agentes no podrán ingresar al domicilio. Además, las vecinas y vecinos podrán pedirle las identificaciones correspondientes a los agentes, para preservar su seguridad.

A continuación se detalla el cronograma por mes, semanas, localidades y horarios:

Agosto

-Semana del 28 al 30, en Moreno Sur, Unidad Sanitaria (US) “La Victoria”, de 9 a 13 horas.

Septiembre

-Semana del 6 al 8, en Paso del Rey, Unidad Sanitaria (US) “Sanguinetti”, de 9 a 13 horas.

-Semana del 13 al 15, en Cuartel V, Unidad Sanitaria (US) “Parque del Oeste”, de 9 a 13 horas.

-Semana del 20 al 22, en Álvarez – La Reja, Unidad Sanitaria (US) “Villa Escobar”, de 9 a 13 horas.

-Semana del 27 al 29, en Trujui, Unidad Sanitaria (US) “Mariló”, de 9 a 13 horas.

Octubre

-Semana del 4 al 6, en Moreno Centro, Unidad Sanitaria (US) “Barrio 2000”, de 9 a 13 horas.