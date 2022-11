Comienza la venta de pasajes de trenes de larga distancia: como es la nueva modalidad

La venta de pasajes en tren para los servicios de larga distancia se iniciará este sábado a partir de las 6, para lo cual ya hay gente que se encuentra haciendo cola en las estaciones terminales de Retiro o Constitución, pero desde Trenes Argentinos indicaron que «hay más de 30 estaciones habilitadas para venta de boletos en todo el AMBA».

El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, ratificó a Télam que «desde el sábado se ponen a la venta los pasajes para los servicios de larga distancia para la próxima temporada de verano» y que se adoptará «una nueva modalidad para la adquisición de los tickets».

Pero advirtió, ante la aglomeración de gente en Retiro y Constitución, que «no son los únicos lugares para comprar pasajes».

«El sábado, desde las 6, estarán disponibles los boletos de las formaciones que unen Retiro con Rosario, Córdoba y Tucumán, el martes 15 los que van a Junín, Justo Daract, Bragado y Pehuajó, mientras que el 19 de noviembre los que conectan Plaza Constitución con Mar del Plata y General Guido con Divisadero de Pinamar», dijo Marinucci a Télam

Aclaró, no obstante, que «los usuarios y usuarias podrán adquirir sus boletos para poder viajar en Retiro, Constitución, Once y las estaciones intermedias o mediante la web, con un 10% de descuento, por lo que no hay necesidad de hacer largas colas en Retiro o Constitución, porque seguro que hay un lugar de venta más cercano a sus domicilios».

En ese sentido detalló que «en el AMBA, por ejemplo, hay más de 30 estaciones habilitadas, además de Retiro y Constitución”, y destacó que “se pueden comprar también en Once, Temperley, Haedo, Alejandro Korn, La Plata, en la estación Urquiza del Mitre y en Tigre, San Miguel, José C. Paz, Pilar y Tapiales».

En cuanto a la nueva modalidad de venta, Marinucci reiteró que «a partir del 1° de diciembre será obligatorio confirmar el viaje entre las 72 y hasta las 24 horas antes de comenzar el recorrido».

«Los pasajeros podrán adquirir su boleto con anticipación y en el momento de realizar la operación, recibirán un comprobante de reserva, que luego tendrán que confirmar entre 72 y 24 horas antes, para poder viajar» y anticipó que «en caso de que el pasajero decida no realizar el viaje, ese lugar será puesto a la venta para que no quede libre y el pasajero podrá iniciar el trámite para la devolución del dinero o el cambio de fecha».

Dónde comprar los pasajes

Trenes Argentinos habilitó más de 30 estaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para la venta de pasajes en tren para los servicios de larga distancia.

Los lugares informados y los horarios de atención en las cuatro cabeceras, son: Constitución (todos los días de 5 a 21), Once (lunes a viernes de 7 a 19:30), Retiro Mitre (todos los días de 7 a 22), Retiro San Martín (todos los días de 5 a 12 y de 13 a 20).

En la línea Roca se pueden comprar en Temperley (lunes a viernes de 6 a 12 y de 13 a 19:30), Alejandro Korn (lunes a viernes de 7 a 12 y de 13 a 18) y La Plata (lunes a viernes 7 a 12 y de 13 a 18); mientras que en el Sarmiento está habilitada la boletería de Haedo (lunes a viernes de 5 a 21).

En el Mitre, estación Urquiza (lunes a viernes de 6 a 20 sólo efectivo) y Tigre (lunes a viernes hábiles de 6 a 20 sólo efectivo); en tanto en el San Martín, se pueden adquirir en San Miguel (lunes a sábados de 8 a 12:30 y de 13:30 a 20), José C. Paz (todos los días de 8 a 12:30 y de 13:30 a 20) y Pilar (lunes a viernes de 8 a 13 y de 13:30 a 19) y en el Belgrano Sur, en la estación Tapiales (lunes a sábados de 9 a 17 sólo venta de pasajes).

En el resto del país hay habilitadas boleterías en Alta Córdoba, Azul, Bahía Blanca. Bragado. Brandsen, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Córdoba, Coronel Suárez, Cosquín, Divisadero de Pinamar, Dolores, General Guido, General La Madrid, General Pirán, Junín, La Banda, Las Armas y Las Flores.

También en Lezama, Madariaga, Maipú, Mar del Plata, Monte, Olavarría, Pigüé, Rodríguez del Busto, Rosario Norte, Rosario Sur, Rufino, Saavedra (Roca), San Nicolás, San Pedro, Sevigné, Sierra de la Ventana, Tornquist, Tucumán, Valle Hermoso, Vidal, Villa María y Vivoratá.

La temporada de verano

En otro orden, el titular de Trenes Argentinos reiteró que para la temporada de verano «se ha incorporado una frecuencia más a Bragado, la tercera frecuencia diaria a Mar del Plata y una cuarta frecuencia diaria viernes, sábado y domingos y estamos trabajando para implementar un segundo servicio exprés a Rosario, con salida los sábados y regreso los domingos».

Durante la temporada se ofrecerán 791.748 plazas, de las cuales, a Mar del Plata serán 435.000; para Rosario, 97.000; a Junín, 88.000; a Divisadero de Pinamar, 51.000; a Bragado, 46.000; a Córdoba y a Tucumán, 24.000; a Justo Daract, 13.000 y a Pehuajó 10.000.

Los jubilados tienen un 40% de rebaja y las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) viajarán sin cargo obteniéndolo a través de la página oficial de la compañía.

Télam