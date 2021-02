Cómo se prepara cada provincia para la vuelta a clases en las escuelas

Las escuelas de distintas provincias reabrieron sus puertas en estos días para organizar el reencuentro de los equipos directivos, administrativos y personal de maestranza para el acondicionamiento y preparación de los edificios y sus currículos pedagógicos para el inicio de clases presenciales, con protocolos de higiene y seguridad en el segundo año en que les tocará educar con la pandemia de coronavirus.

Córdoba

En ese marco, Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza, La Pampa y Neuquén iniciaron esta semana las actividades del Ciclo Lectivo 2021 con cuestiones administrativas y el dictado de materias para alumnos de trayectorias débiles que debían incorporar contenidos correspondientes al 2020 para que puedan transitar este nuevo año con el sistema bimodal que combinará clases presenciales y virtuales.

Córdoba fue la primera provincia en abrir sus actividades el miércoles 3, con la presencia del ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, y la implementación del programa «Acompañar: Puentes de Igualdad» en 131 escuelas, con 8.000 alumnos que habían interrumpido su vínculo con la escuela, mientras el 17 de febrero retomarán tareas los docentes y directivos y el 1 de marzo lo harán los alumnos de todos los niveles de manera progresiva, con modalidad mixta.

Según el Ministerio de Educación cordobés, será obligatorio el uso de barbijo en las salas de jardín de 5 años y no se realizarán formaciones al ingreso ni al egreso. Las clases virtuales serán rotativas y por grupos de burbujas identificados por números, quienes no podrán tener contacto con otras burbujas, los kioscos y cantinas estarán cerrados, por lo tanto el alumnado deberá llevar sus meriendas.

Santiago del Estero

Santiago del Estero inició ayer sus actividades con el reintegro de las autoridades a sus escuelas y la organización edilicia y de labores docentes para el inicio de clases presenciales previsto para el 15 de marzo. A partir del 17 de febrero comenzarán a concurrir a las aulas los alumnos de 7° grado y 5° y 6 año del secundario que no lograron cumplir sus objetivos.

El Ministerio de Educación local comenzó a distribuir ayer insumos de limpieza e higiene, lo que se suma al aporte del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SITRAED) para la compra de elementos que garantizan la higiene de escuelas y personas.

Directivos consultados por Télam destacaron que se acondicionan las aulas, con un solo alumno por banco, con distanciamiento de 1,50 metros, toma de temperatura al ingreso.

Mendoza

En Mendoza, los docentes de escuelas primarias y secundarias comenzaron el lunes 8 sus actividades de manera presencial y 20.000 alumnos con trayectorias débiles, de un total de 380.000, que se van a ir acercando de a poco a cada escuela.

Graciela Orelogio, subsecretaria de Educación, dijo a Télam que primero «se hará un relevamiento de aulas y se verá qué cantidad de bancos y alumnos entran por espacio».

El director General de Escuelas, José Thomas, dijo que el viernes 12 de febrero con la Nación y las demás provincias «vamos a definir los protocolos que emanen del Consejo Federal de Educación, para terminar de delinear nuestro camino» y que «1.592 establecimientos educativos recibirán el Fondo de Inicio Escolar $ 47.557.000, que duplica las cifras de 2020, cuyo 50% en cada escuela será destinado a alcohol, jabón, toallas y/o papeles descartables y lavandina», entre otros elementos.

La Pampa

En La Pampa, donde las clases comenzarán el 8 de marzo con sistema bimodal, ayer empezó a ponerse en marcha el cronograma escolar donde unos 13.500 estudiantes reiniciaron las actividades para retomar el vínculo pedagógico.

El gobierno pampeano acordó un protocolo con los gremios pero hay sectores dentro de los docentes que sostienen que para volver a las escuelas, debe cumplirse el compromiso del gobernador de vacunar a todo el personal antes del inicio de clases.

Neuquén

En Neuquén, voceros del Ministerio de Educación dijeron a Télam que ayer «se presentaron los docentes en forma virtual por el Calendario Escolar Situado» y dijeron que mediante una resolución del Consejo Provincial de Educación se aprobó «el retorno a las clases presenciales, no presenciales y alternadas, cumpliendo con medidas sanitarias y de seguridad acordadas por las distintas áreas intervinientes».

La provincia también aprobó un «Protocolo camino a la escuela presencial» que indica consideraciones que cada escuela deberá contemplar para una puesta a punto del edificio previo al ingreso de docentes y estudiantes, como elementos de sanitización y cartelería, así como garantizar el distanciamiento entre personas y una sala de aislamiento.

Santa Fe

En Santa Fe, los docentes y alumnos que deben recuperar contenidos volverán a las aulas el 17 de febrero, mientras el inicio de clases se fijó para el 15 de marzo, también con un sistema que alternará entre la presencialidad y el trabajo en los hogares.

En cuanto a la cuestión edilicia, la Provincia instrumentó el programa Escuelas Seguras para mejorar la infraestructura sanitaria, alternativas de cursado con protocolos y la provisión de insumos, además de habilitar lugares de aislamiento ante la eventualidad que un alumno no se sienta bien.

Provincia de Buenos Aires

En Buenos Aires, donde las clases presenciales comenzarán el 1° de marzo, la Dirección General de Cultura y Educación armó un Plan Jurisdiccional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales que establece pautas para la organización institucional de las escuelas para posibilitar el distanciamiento social, la adecuada circulación de aire, la limpieza y desinfección de los establecimientos y la higiene personal.

Así, en las escuelas con mayor matrícula, las clases se organizarán a través de esquemas duales que combinen actividades presenciales y no presenciales, con grupos de alumnos divididos en grupos de hasta 15 que concurran a la escuela dos veces por semana, mientras en escuelas con matricula reducida como las rurales con ‘pluriaño’ las clases presenciales podrán desarrollarse de lunes a viernes.

Claudio Martini, inspector Jefe de la Región 22 de Educación (que abarca Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Coronel Rosales y Monte Hermoso), dijo a Télam «el 11 y 12 de febrero la provincia ha fijado trabajos de jornada institucional donde se va a terminar de linear los proyectos para los chicos que el 17 comienzan el período de enseñanza donde va a estar marcado con la presencialidad».

«Para esto los docentes vienen trabajando desde diciembre con este grupo de alumnos y continuarán en febrero y marzo», agregó.

Santa Cruz

En Santa Cruz, el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación (CPE), Ismael Enrique, explicó a Télam que tal lo previsto por el Calendario Escolar 2021, el lunes se presentaron los equipos directivos y este martes lo hicieron los docentes de todos los niveles, que «firman su presencia y dejan constancia de su domicilio, un dato importante para la logística de vacunación y constatar que estén en la provincia».

Las autoridades educativas aseguraron que los protocolos para el inicio del ciclo lectivo con presencialidad «escalonada y gradual» están aprobados por Salud y que «bajo ninguna circunstancia se va a poner en riesgo la salud de la comunidad educativa», como planteó el gremio docente mayoritario, Adosac, que se declaró en estado de alerta tras la primera reunión con el Gobierno el jueves pasado.

«Los protocolos están vigentes, los pueden consultar en la página de Educación y bajo ningún punto de vista vamos a obligar a nadie a asistir a las escuelas, ni poner en riesgo su salud, estamos trabajando para garantizar que cuando lleguemos a la posibilidad de alguna presencialidad sea lo más cuidada posible», dijo a Télam Enrique.

Además, indicó que la provincia definirá cómo, cuándo y dónde será el inicio de clases con presencialidad «en los días previos al 1 de marzo, en un trabajo con las autoridades sanitarias» de la jurisdicción y en función de «las variables epidemiológicas».

Mientras tanto, añadió, continúa el trabajo en la virtualidad, con los alrededor de 115.000 alumnos de todos los niveles y modalidades, en la recuperación de espacios y en la revinculación del alumnado.

Salta

En Salta, el Comité Operativo de Emergencia (COE) aprobó el 2 de febrero el Plan Jurisdiccional de Retorno a Clases Presenciales para que el 1 de marzo comiencen las clases y fuentes de Educación informaron que no van volver todos los estudiantes los mismos días, sino que se va a trabajar por grupos, con un sistema bimodal, que implica presencialidad y tareas a distancia que no necesariamente tendrán que ser virtuales.

Funcionarios de Educación comenzaron hace una semana a recorrer las escuelas para reunirse con los directivos y asegurar que el retorno a clases presenciales se concrete cumpliendo las normas de bioseguridad, según los espacios de cada institución.

Entre Ríos

En Entre Ríos, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, dijo que se elaboraron pautas para la organización y funcionamiento institucional en el retorno a la presencialidad, «obligatoria para estudiantes y docentes salvo que estén dentro de los grupos de riesgo».

El personal se presentará en dos jornadas institucionales, una entre el 17 y 19 de febrero y otra entre el 22 y el 26, para la organización administrativa, curricular pedagógica y didáctica, mientras en forma escalonada lo harán estudiantes de educación inicial y primaria desde el 1 de marzo, dos semanas de lunes a jueves y dos semanas de lunes a viernes; mientras del 1 al 4 marzo iniciarán un grado por día; mientras que el viernes 5 se presentarán los alumnos y alumnas de 5to y 6to grado.

Corrientes

En Corrientes, el ciclo lectivo se iniciará el 1 de marzo con clases de modalidad dual, por turnos de grupos de alumnos que asistirán a las aulas, de acuerdo al protocolo establecido por la pandemia y según la ministra de Educación, Susana Benítez, «algunos días los alumnos irán a la escuela y otros trabajarán en sus casas».

San Luis

En San Luis, el ministro de Educación, Andrés Dermechkoff acordó con gremios un protocolo para el regreso a la presencialidad que se dará a conocer en los próximos días, luego de la reunión del viernes 12 con el Consejo Federal de Educación, mientras directivos y docentes retomarán sus actividades el 22 de febrero y deberán adaptar las actividades de acuerdo a las realidades de cada establecimiento educativo.

Tierra del Fuego

En Tierra del Fuego, docentes y directivos deben presentarse en las instituciones el lunes 22 de febrero para ultimar los detalles del inicio del ciclo lectivo 2021 que se producirá el 1 de marzo con una metodología semipresencial, según fuentes gubernamentales.

Para que los cerca de 47 mil estudiantes fueguinos regresen a las aulas en 140 unidades educativas habilitadas, el Gobierno provincial inició este martes una serie de reuniones con las autoridades a cargo de cada nivel y modalidad, y con sus equipos de supervisión para «dar a conocer cómo se desarrollará el inicio de clases y socializar la organización del Plan de Regreso Cuidado a la Escuela 2021», explicaron voceros de Educación.

Río Negro

En Río Negro a partir de esta semana se produjo el regreso de directivos y docentes a las escuelas y, fuentes de Educación informaron a Télam que se espera que unos 23.000 docentes vuelvan al trabajo presencial, aunque no los que certifiquen que integran grupos de riesgo . El regreso de alumnos está programado para el 3 de marzo, aunque unas 39 escuelas rurales, del sistema denominado «Receso Invernal Extendido» iniciarán las clases unos días antes, «que de alguna forma servirá como prueba para ver la evolución del regreso paulatino a clases presenciales», indicaron.

Chubut

En Chubut, el regreso a clases está condicionado por la demora salarial que mantiene el gobierno con los docentes a quienes se les adeuda los salarios de diciembre, enero, parte del medio aguinaldo de mediados del año pasado y completo el de fines de 2020.

«Si no hay regularización salarial, no se mejoran los edificios escolares y no se garantizan las medidas sanitarias es muy difícil pensar en un regreso a clases», indicó a Télam el secretario general de la Asociación de Trabajadores (Atech), Santiago Goodman.

Las dificultades quedaron expuestas esta semana, en el inicio del llamado «período especial» de clases para 6 escuelas primarias y 4 secundarias que por la rigurosidad de los inviernos en sus localidades tienen clases en verano. La ministra de Educación, Florencia Perata, admitió a Télam que «en la mayoría no se inició porque había algunos problemas edilicios que se irán solucionando pero había establecimientos con pocos docentes en unos casos y sin auxiliares de educación (porteros) en otros porque ATE, que los representa, está de paro».

Perata confía que de aquí al 1° de marzo, día previsto para el inicio del «período común», puedan comenzar el ciclo lectivo con distintas modalidades de presencialidad.

«Las aulas tendrán como máximo 15 alumnos que concurrirán en grupos cerrados y se piensa en hacer dictado lunes, miércoles y viernes para una mitad; martes y jueves para la otra y a la semana siguiente cambiar, pero eso no está completamente definido», explicó.

Jujuy

En Jujuy, directores, docentes y administrativos regresaron a las escuelas en medio de cuestionamientos de sectores docentes a las autoridades del Ministerio de Educación por la falta de organización en las actividades previas y por la «restricción de derechos laborales» a partir de un decreto del Ejecutivo del que exigen su derogación.

En la provincia el ciclo lectivo comenzará el 17 de febrero para el nivel inicial y primario, y el 22 para el nivel secundario, por lo que se viene realizando la matriculación de alumnos.

En los últimos días hubo movilizaciones de docentes en rechazo a las medidas implementadas para la vuelta a clases presenciales, consideran que «no están dadas las condiciones necesarias», mientras el Gobierno implementó un plan para reparar 700 edificios escolares y anunció la construcción de 258 escuelas nuevas.

Télam