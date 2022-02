Comunicado oficial de Trenes Argentinos sobre la línea Sarmiento: No prestará servicio el miércoles por medida de fuerza gremial

Trenes Argentinos comunica que desde las 00 del miércoles la línea Sarmiento, que une Once con Moreno, no circulará por llevarse a cabo un paro en reclamo por descuentos en las remuneraciones a empleados que se auto aislaron por ser contactos estrechos de CoVid-19.

La legislación vigente establece que no hay fundamentos para aislar a personas que hayan estado en contacto con algún caso positivo del virus y que los testeados que den positivo deben reincorporarse a sus tareas habituales a los 7 días sin necesidad de presentar un hisopado negativo. Es por ello que el paro decretado por la lista bordó de la Unión Ferroviaria que conduce el dirigente Rubén “Pollo” Sobrero, no posee ningún sustento reglamentario.

A partir del 10 de enero, Trenes Argentinos instaló, en todas las líneas, centros de testeo gratuitos para todas las personas que trabajan en la empresa. Siempre privilegió el cuidado del trabajador y la trabajadora de manera de no arriesgar al personal que presta servicio y a los pasajeros y pasajeras.

En el caso de que la medida de fuerza gremial sea ejecutada, la empresa ferroviaria realizará las denuncias correspondientes y aplicará las medidas disciplinarias correspondientes.



Ante cualquier duda o consulta el pasajero puede comunicarse con el 0800-222-TREN (8736) o ingresar en www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos