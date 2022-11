Con el reclamo por la despenalización del consumo, concluyó la Expo Cannabis en La Rural

La tercera edición de la Expo Cannabis, que se realizó desde el viernes en el predio de La Rural, del barrio porteño de Palermo, concluyó este domingo con miles de asistentes que pudieron informarse sobre los avances del cannabis medicinal en el país, donde comenzó por primera vez la venta legal de semillas y plantines, mientras que se volvió a reclamar por la despenalización del consumo.

«Superó con creces las expectativas que teníamos, La Rural fue desbordada, en los dos primeros días hubo más gente que en toda la edición anterior», dijo a Télam Sebastián Basalo, director de la revista THC y organizador del evento, y resaltó que «hubo gente de todas las edades, mucha familia. Es una fotografía soñada».

La Expo contó con más de 80 conferencias y talleres que se desarrollaban desde las 10 hasta las 20, en dos pabellones simultáneos llamados «Industria y cultivo» y «Cannabis medicinal», abordando así todos los temas relacionados al cannabis.

«Intentamos abarcar toda la realidad de la planta», comentó Basalo y aseguró que, ante la masividad del evento, «quedó demostrado que hay una nueva realidad del cannabis en Argentina».

«La sociedad fue entendiendo de a poco todo lo que tiene para darnos esta planta gracias a la información. Nos queda como último desafío terminar con la criminalización por uso y tenencia de cannabis. Tenemos que dar vuelta la página de esa época oscura que fue el prohibicionismo», aseveró.

Esta edición de la Expo Cannabis tuvo como particularidad de que se entregaron los primeros certificados de titularidad de las variedades de cannabis registradas en el país, las nueve variedades de semillas que fueron habilitadas para su comercialización a través del Registro del Programa Cannabis (Reprocann).

Más voces sobre el cannabis

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, visitó la feria el viernes y destacó que la habilitación del cultivo y uso medicinal del cannabis se hizo «porque entendemos que el derecho a la salud está por encima de cualquier otra mirada punitiva«.

Si bien se destacaron los avances en el plano del cannabis medicinal, también hubo espacio en la feria para los reclamos sobre la modificación de la ley 23.737 para actualizar la legislación sobre estupefacientes.

«Tenemos un montón de desafíos, hay una necesidad de modificación de la ley de drogas. No puede ser que las fuerzas de seguridad y la Justicia estén detrás de la persecución del consumidor personal», aseguró Carolina Gaillard, diputada del Frente de Todos, quien fue la única legisladora en asistir al evento a pesar de que se convocó a todos los sectores políticos, según detallaron los organizadores.

De las 11 mil causas que se registraron en 2021 por tenencia de estupefacientes, el 40% fueron tenencia simple o consumo personal, precisó la diputada.

«El Congreso tiene un debate pendiente que tiene que dar ya. Es urgente, porque el consumo personal, como dijo la Corte Suprema, es una acción privada de las personas. tenemos que resolver la despenalización», aseveró.

El cantante L-Gante se presentó este domingo su nueva línea de semillas en conjunto con la empresa Champions Seeds, que son dos semillas femenizadas llamadas «Mafilia, de la cepa sativa, y «Cumbia 420», de la cepa índica.

«Orgullosamente fumo marihuana, pero si lo digo en tele me critican de mala manera. Me dicen drogadicto pero no me molesta, yo sé que hago las cosas bien, que estoy enfocado en mi mundo», aseveró el artista.

En los tres días de feria, hubo consultorios medicinales, veterinarios, arte en vivo, venta de productos para fumar, juegos para niños y un gran patio de comidas.

Asimismo, se presentaron distintos productos a base de cannabis de cosmética, oleos íntimos y hasta helados, entre otros.

A su vez, se brindaron cursos completos de cultivo y elaboración de aceite medicinal, armado e instalación de armarios de cultivo, extracción de resinas, cultivo de variedades autoflorecientes e hidroponia.

Sergio Tellez, cultivador profesional que brindó dos charlas sobre el cultivo en interiores, comentó a Télam que «es increíble cómo llegó tanta gente nueva para aprender de los talleres».

«Hay mucha gente que se está interiorizando en el cultivo. Que hoy en día cambie el panorama es muy bueno. Antes era todo muy marginal, de autocultivo, yo creo que ahora la industria va a crecer exponencialmente, ya no hay vuelta atrás«, aseguró.

Tellez llamó a la gente a «animarse a cultivar» y aconsejó que «hay que leer, informarse, preguntar si tienen dudas porque el cannabis no es una planta común y corriente».

Uno de los stands más destacados fue el de Canava, la empresa perteneciente a la provincia de Jujuy que realiza el cultivo legal más grande de Latinoamérica de cannabis y distribuye aceite en esa jurisdicción bajo receta médica, para tratar la epilepsia refractaria, la enfermedad inflamatoria intestinal y síntomas relativos al cáncer.

Télam