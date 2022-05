Con la presencia del gobernador, entregaron escrituras para vecinos de Moreno

Se trata de 345 de un total de 1.269 títulos de propiedad que beneficiará a vecinas y vecinos La intendenta Mariel Fernández junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, esta mañana, entregaron 345 escrituras sociales a familias de Moreno, en el Club Defensores. Durante el acto, la intendenta municipal expresó “Es un día muy esperado por todos, porque teníamos ganas de entregar estas escrituras y recién le contaba al gobernador que cuando me cruzo a algún vecino me pregunta ´Cuando entregan las escrituras, estoy esperando mis escrituras´». «Compartimos la felicidad con ustedes de que puedan tener el título de sus viviendas después de tantos años, ya que le garantiza seguridad jurídica a toda la familia. En Moreno vamos a estar entregando más de 1200, será por etapas y hoy ustedes son los primeros”, agregó la jefa comunal. Por su parte Andrés Larroque señaló: “Esto les va a permitir a ustedes no solamente tener la seguridad del título de propiedad, sino que también, por supuesto, la cuestión de la herencia, de que ya lo que es de ustedes es de ustedes definitivamente, pero también para poder hacer gestiones para mejorar ese hábitat esa casa o esa vivienda”. Las escrituras entregadas forman parte de un programa que prevé facilitar en los próximos meses un total de 1.269 títulos de propiedad en beneficio de vecinos y vecinas de Moreno. Esta política pública se da en el marco de la Ley N° 24.374 para la regularización y consolidación dominial y forma parte del Plan Bonaerense de Hábitat, Suelo y Vivienda 2020-2023 que impulsa la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda. En tanto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof remarcó que «Con la entrega de estas escrituras, estamos llevando adelante un acto reparador por parte del Estado y fortaleciendo los derechos de nuestros vecinos y vecinas”. El mandatario aseguró que su gestión avanzó «con estas políticas porque sabemos que hay miles de bonaerenses que todavía no cuentan con los títulos que certifican la propiedad sobre sus viviendas” y aclaró que «Esto impide el acceso a nuevos derechos y trae muchas dificultades en materia de acceso al crédito, el valor de las propiedades y su legado en beneficio de sus familias”. En relación a la ampliación de derechos y de un Estado presente destacó “En Moreno se ven las obras que dan cuenta de un Estado que está presente para ocuparse de las necesidades que fueron postergadas durante mucho tiempo”. Por último, Mariel Fernández se refirió a la satisfacción que le genera el trabajo en conjunto con los vecinos y vecinas “Sigamos trabajando por las obras que faltan, construyendo comunidad. Esta es una gestión apoyada en su comunidad, yo puedo hacer cosas y cuento con el apoyo de mis vecinos y vecinas en la organización, en que me digan las cosas que faltan y sugerencias que ustedes quieran hacer yo las acepto siempre porque estamos trabajando para tener un Moreno mejor y un Moreno más digno”. Estuvieron presentes también autoridades provinciales y del Municipio, intendentas e intendentes bonaerenses; legisladores y legisladoras provinciales y concejales.

Discurso del gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof

Discursos de la intendenta municipal Mariel Fernández y el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Andrés «Cuervo» Larroque