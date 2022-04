Con un desfile sobre la avenida Caveri, Trujui conmemoró los 80 años desde su fundación

Un fallido homenaje sobre la avenida Caveri al cumplirse los 80 años de la conformación de la localidad morenense de Trujui. No estuvo la intendenta municipal, el discurso del secretario de Cultura Roberto del Regno duró menos de un minuto -absolutamente excusable porque avisaron segundos antes del comienzo del acto que la jefa comunal no asistiría-, una pastora evangelista que desvarió en su mensaje -perdiendo el eje en la fecha conmemorativa- veteranos de guerra que se fueron ofuscados porque no tuvieron lugar en el desfile, protesta de los trabajadores de la feria de las Flores ante lo que sería un inminente desalojo -y el motivo por el cual la intendenta no se hizo presente-, fueron los condimentos de la «celebración». La organización estuvo a cargo de la delegación municipal de Trujui y faltó mayor participación de los vecinos que dejaran de manifiesto tan rica historia. Discursos de Gladis Rodríguez de Borré -Pastora del Ministerio La Unción del Espíritu Santo-, Padre Carlos Orlando – Parroquia Nuestra Señora de Lourdes-, Graciela Ufor -Vecina / Tercera generación de la familia Ufor en Trujui- y Roberto del Regno -Secretario de Cultura, Educación y Deporte del Municipio de Moreno-