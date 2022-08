Continúa el lockout patronal en más de 100 líneas de colectivos del AMBA

Miles de personas que viajan en colectivo volvían a estar afectados la mañana de este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires por una nueva suspensión del servicio en más de 100 líneas entre las 22 de anoche y las 5 de esta mañana, y una reducción de las frecuencias a partir de esa hora dispuesta por los empresarios.

Se trata de una medida que tiene como eje los subsidios para el autotransporte de pasajeros y la demora en el pago por parte de la ciudad de Buenos Aires, y que se da a pesar de los pagos a cuenta realizados por el Ministerio de Transporte de la Nación de la deuda que mantenía con las compañías que circulan por el área metropolitana.

El lockout patronal se viene repitiendo todos los días desde el viernes pasado y afecta a pasajeros y pasajeras unas 100 líneas de colectivos del total de 400 que circulan en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

En este sentido, el subsecretario de Política Económica y Financiera del Ministerio de Transporte, Carlos Vittor, dijo este miércoles que se había realizado un pago de $ 3.900 millones «a cuenta de la deuda con las empresas del transporte urbano de pasajeros del AMBA» y confió en que el servicio se normalizara.

«Estamos teniendo una pequeña deuda en relación a los pagos que hacemos de forma habitual; de esos pagos estamos debiendo $ 6.000 millones, medio mes en total, $ 4.400 millones de las líneas de jurisdicción nacional y $ 1.600 millones de las líneas de la ciudad de Buenos Aires», detalló.

No obstante, precisó que los pagos a las líneas de jurisdicción nacional se iban a acreditar entre ayer y hoy a la mañana, y sostuvo que las líneas de la ciudad de Buenos Aires no iban a cobrarlo porque el Gobierno porteño «aún no se hizo cargo» de su parte, sostuvo el funcionario.

«Estamos pidiendo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que contribuya con la parte que le corresponde, pero aún no hay respuesta», dijo el funcionario nacional, quien aclaró que «no es que no lo hayan hecho, pero sí lo han hecho insuficientemente».

«Dicen que estamos en negociaciones, que ellos colaboran con el financiamiento, pero asumieron un compromiso de hacerse cargo en 2019 de los subsidios y compensaciones, pero todavía no lo han hecho», enfatizó Vittor en su reclamo al Gobierno de la Ciudad.

Télam