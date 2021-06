¿Cuántas escuelas de Moreno abrirán sus puertas este miércoles 16? La normativa habilita la no presencialidad con temperaturas menores a 10º

El plan jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires para el regreso seguro a las clases presenciales habilita que los establecimientos educativos no abran sus puertas si no cumplen ciertas condiciones y la temperatura ambiente no supera los 10º centígrados.

La normativa fue confeccionada a mediados del año pasado y modificada en el presente. Básicamente enuncia que “Ante la presencia de alguna de las siguientes situaciones, el establecimiento educativo no retomará y/o suspenderá la actividad presencial” y marca una serie de condiciones vinculadas a la provisión de agua, el estado de los baños, problemas eléctricos, complejidades estructurales que generen riesgos, que se encuentre en obras o con insuficientes elementos para la higiene y limpieza o falta de personal auxiliar. Pero en esta época del año marca una cuestión importante en torno a la instalación de gas y sistema de calefacción (durante el invierno o con temperaturas inferiores a 10º C). Si los establecimientos no cuentan con una llave de corte general del suministro, o no funciona la calefacción a gas (está inhabilitada) o no funciona la caldera o La calefacción es a través de aires acondicionados, no pueden albergar alumnos. Ni siquiera es una decisión de los directivos. No se basa en el libre albedrío, sino en la observación objetiva.

En el caso de la Primaria Nº 4, ubicada en el casco céntrico lado sur de Moreno, los directivos remitieron un comunicado mediante Whatsapp a la comunidad que señala lo siguiente: “Familias: nuestra escuela ya está organizada a fin de retomar las clases presenciales. Pero, mañana está pronosticada muy baja temperatura, las aulas deben tener ventanas y puertas que permitan la circulación y el gas está cortado. Mañana concurriremos nuevamente al Consejo Escolar solicitando se solucione este problema. Por todo esto mañana miércoles no habrá clases presenciales. Únicamente clases virtuales. Por la tarde les brindaremos más información”. Y en el final reza “Equipo Directivo EP4”.

Este miércoles tendría que retomarse las clases presenciales en todos los niveles. ¿Cuántos de los establecimientos albergados en los 192 edificios desperdigados en el territorio morenense abrirán sus puertas? La mañana se presenta fría, con una temperatura mínima de 1º grado centígrado según el Servicio Meteorológico Nacional y una máxima de 12º. ¿Al mediodía, los equipos directivos mirarán el termómetro para ver qué pasa con el turno tarde o la situación se mantendrá todo el día y los venideros? ¿Las autoridades provinciales, regionales y distritales no previeron esto cuando anunciaron la vuelta a la presencialidad?

Dato importante: $1.650.616 diarios recibió el municipio de Moreno por el Fondo educativo en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de marzo. Es decir, 148.555.528 pesos en total en el primer semestre del año 2021. El Fondo Compensador que percibió el Consejo Escolar de Moreno por igual período fue de 12.744.983 de pesos, prorrateado diariamente arroja una suma de $141.610.