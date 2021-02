Cuartel V: Detuvieron a un depravado que abusó de su sobrina durante nueve años

Fue apresado por la DDI en el barrio Lamas de José C. Paz. El sujeto estuvo prófugo casi un año. Ahora está a disposición de la justicia acusado del delito de “abuso sexual agravado por acceso carnal, el vínculo y por ser cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia”.

Aunque la información resultó escueta, entendible en la línea de proteger a la víctima, las fuentes indicaron que el sujeto apresado tiene 31 años. Los sucesos se produjeron en Cuartel V durante 9 años y la denuncia fue radicada en febrero del año pasado, cuando la adolescente –en esos momentos de 16 años- reveló que era abusada desde que tenía siete años.

Ante la declaración en la justicia –intervino la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo del Dr. Leandro Ventricelli- y las pericias médicas, se dispuso la detención del tío de la víctima, quien se ausentó de los lugares que habitualmente frecuentaba. El pasado viernes por la tarde, personal de la DDI de Moreno y General Rodríguez lo apresó en el barrio Lamas de José C. Paz, en el límite de Cuartel V. Los uniformados realizaron una investigación minuciosa que permitió identificar el lugar donde se refugiaba y lo aprehendieron en la calle, ante la vista de los sorprendidos vecinos.

Este individuo quedó imputado en la causa caratulada como “abuso sexual agravado por acceso carnal, el vínculo y por ser cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia”. Aún no declaró ante el Dr. Ventricelli, trámite que se realizará en los próximos días, aunque se descuenta que se amparará en el derecho constitucional de mantener silencio para no complicar aún más su compleja situación procesal.