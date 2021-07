De un disparo en la cabeza: mataron a un hombre en su casa del barrio Villanueva

Un hombre de 41 años fue ejecutado de un tiro en la cabeza dentro de su casa en el barrio Villanueva de Trujui. Hasta el momento, el móvil de crimen es un misterio. Los asesinos, que eran tres, huyeron sin llevarse ningún objeto de valor.

Un sangriento suceso se produjo cerca de las 7 de la mañana de este jueves 22 de julio en una vivienda ubicada sobre la calle Pericles, entre Barker y Jerusalén de Villanueva, un barrio que nació como una toma hace más de 15 años y que hoy se encuentra con una avanzada urbanización. El hecho se produjo a tres cuadras del emplazamiento de la Escuela Primaria Nº 8. Cándido Cantero Ozorio salió de su casa para ir a trabajar y se topó con tres sujetos, dos de ellos armados, quienes lo redujeron a él y a su pareja, una mujer de 32 años.

Luego de un breve forcejeo, uno de los de los individuos le disparó a Cantero Ozorio en la nuca. La compañera de la víctima, mientras era amenazada con una cuchilla en el cuello, habría llegado a escuchar que antes de la ejecución uno de los asesinos le decía a Cantero Ozorio “quedate quieto”. Inmediatamente llegó la detonación y los delincuentes se dieron a la fuga.

Luego del llamado al servicio de emergencia, y la llegada de los móviles policiales, se hizo presente personal de la Policía Científica. Los peritos realizaron el relevamiento de rastros en el escenario del crimen –el cadáver de Cantero Ozorio quedó tendido bajo el dintel de la puerta trasera de la vivienda- y habrían secuestrado un casquillo de un arma calibre 9 mm.

El móvil del crimen desconcierta a los investigadores. Los testimonios que habrían recabado desde la UFI Nº 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo del Dr. Gabriel López no arrojarían ninguna luz sobre las razones de la ejecución. Los entrevistados afirmaron que Cantero Ozorio era un hombre que no tenía problemas con ninguna persona. La víctima tenía 41 años, se dedicaba al rubro de la construcción y era de nacionalidad paraguaya, pero llevaba muchos años radicado en la Argentina.

En la pesquisa participan funcionarios de la DDI de Moreno y General Rodríguez. La operación de autopsia está planificada para las primeras horas de este viernes en el Cuerpo Médico Forense de General Rodríguez. Se revisan cámaras de seguridad municipales que habían sido colocadas recientemente en la zona, para detectar en qué tipo de vehículo se movilizaban los hampones. Hasta el momento, no habría sospechosos del crimen.