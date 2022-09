Declaración de la UNM: “la Escuela Secundaria Politécnica es de Moreno y es de todos y todas”

A través de un comunicado de prensa, las autoridades de la Universidad Nacional de Moreno sentaron posición ante un nuevo conflicto en torno al edificio ubicado en Corvalán y Merlo. El texto reza lo siguiente:

“En días pasados la ESPUNM hizo público a los aspirantes 2023 y a la comunidad escolar que transitoriamente se ve impedida de continuar con el desarrollo del proyecto, ya que no cuenta con el espacio físico necesario para incorporar nuevas aulas y laboratorios que le permitan seguir sumando nuevas cohortes de inscriptos y dictar el ciclo completo de estudios secundarios, dentro del sector del Campus de la UNIVERSIDAD donde funciona provisoriamente (con ingreso por la calle Av. Justo Daract N° 1.848).

Esta situación es el resultado de la imposibilidad de acceder a su propio edificio, sito en la calle Intendente Corvalán N° 210, esq. Merlo propiedad de la UNIVERSIDAD, el cual fue prestado por la UNM para el funcionamiento de la Escuela de Educación Secundaria Nº 37 de Moreno hasta la asignación de un predio propio y la construcción de su nuevo edificio, en virtud de un CONVENIO DE COOPERACIÓN firmado con la DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN y que vencerá en diciembre de 2022.

Esto no ha podido materializarse, ya que el MUNICIPIO DE MORENO no ha ofrecido ningún predio para que pueda construirse la Escuela Nº 37 hasta la fecha, con el argumento que no es un tema de su responsabilidad, razón por la que inclusive se negó a firmar dicho CONVENIO, impulsado por la voluntad compartida de todos los firmantes para resolver la situación en ese momento.

Por otra parte, la UNIVERSIDAD gestionó el financiamiento para la construcción del edificio del ITUNM (Instituto-Tecnológico)-ESPUNM dentro del predio de la Escuela, lo que hubiera permitido seguir adelante sin contratiempos con el proyecto y facilitado el mayor tiempo necesario para la obtención de un inmueble y la construcción del edificio de la Escuela Nº 37, tal como fuera comprometido por las autoridades provinciales y nacionales.

Lamentablemente, la obra ha sido detenida, ya que desde el mes de marzo del 2022 se han impuesto fajas de “paralización de obra” en 2 oportunidades por parte del MUNICIPIO, con el argumento de que se trata de un predio municipal, desconociendo la transferencia realizada por la SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENNAF) del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL de la NACIÓN, titular del inmueble, a la UNIVERSIDAD, como así también, los planos de subdivisión que regularizaron los dominios de todas las instituciones radicadas en el sector reservado del Campus de la UNIVERSIDAD (Instituto Riglos, Jardín Madre Clara, Guardería Kesachay y Centro de Formación Municipal) sobre la calle Merlo, incluida la parcela correspondiente al ITUNM-ESPUNM; de todo lo cual la misma MUNICIPALIDAD ha sido certificante y firmante.

El desconocimiento de los derechos de propiedad de la UNIVERSIDAD sobre dicho predio y la falta de certificación de la aptitud ambiental de la obra a realizar por parte del MUNICIPIO, han impedido que se pueda concretar la misma, pese a todos los reclamos formales e informales realizados.

Por otra parte, hemos podido comprobar que con posterioridad a ello, el MUNICIPIO realizó la licitación pública para la construcción de “un polo educativo” (CONSEJO ESCOLAR DE MORENO) dentro del predio de la UNIVERSIDAD y destinado al ITUNM-ESPUNM, la que según reza la publicación oficial: “el edificio estará ubicado sobre la calle merlo y tendrá cuatro manzanas unificadas”, lo que supone desconocer la propiedad del CAMPUS DEPORTIVO de la UNM, y despojarla de más del 20% de su predio, frenando la expansión de su oferta académica y el desarrollo de todas las actividades que conforman la educación superior en el partido de Moreno, entre las que se incluyen los deportes.

La UNM ha rechazado todas estas medidas, sin que el MUNICIPIO diera respuesta alguna, habiéndose agotado todos los plazos administrativos y, ante la necesidad de impulsar una resolución por la vía judicial, ha solicitado una audiencia a la Sra. Intendenta para clarificar esta situación y hallar alguna solución cooperativa, lo que tampoco ha sucedido.

Por todo ello, dada la falta de asignación de tierra para concretar la obra de la Escuela Nº 37 primero y ahora con la pretensión de apropiarse del inmueble de la UNIVERSIDAD, nos enfrentamos no solo a la paralización de la obra en marcha, poniendo en crisis no solo el proyecto de la ESPUNM, sino también al ITUNM y al NODO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA (Nodo GETEC-UNM), los que en conjunto conforman el espacio UNM-TEC, de vital importancia para todo el partido de Moreno.

La UNM, lamenta profundamente la falta de respuesta y de resolución de las peticiones de esta comunidad universitaria, que causan un perjuicio innecesario al pueblo de Moreno en su conjunto, como así también, por los agravios y voces que intentan confundir a la comunidad en declaraciones públicas y redes sociales.

Creemos que es de vital importancia lograr los consensos necesarios para concretar objetivos que nos trascienden y que se ven dificultados por la falta de cooperación interinstitucional, lo que a la fecha se ha tornado de una gravedad que excede cualquier grado de razonabilidad. La Educación pública es una responsabilidad de todas las autoridades en todos sus niveles, lo que también incluye a esta escuela bajo la gestión de la UNIVERSIDAD.

Es nuestra intención, procurar soluciones compartidas y a favor del interés general de nuestro pueblo, por lo que hacemos público el pedido de cese a la pretensión de apropiación del inmueble perteneciente a la UNIVERSIDAD y a los representantes y a la comunidad de Moreno, su acompañamiento para la resolución de este conflicto innecesario.

La UNM seguirá trabajando con su comunidad para garantizar la continuidad del proyecto de la ESPUNM y cooperará como lo hizo hasta ahora prestando su edificio, para que la Escuela Nº 37 también encuentre solución a sus necesidades y derechos.

CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO”