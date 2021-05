Denunciaron a un empleado municipal de Moreno por coimear a un carnicero del barrio San Jorge

Un empleado de la dirección de Defensa Civil de Moreno fue separado de su cargo en el municipio ante una denuncia de un carnicero del barrio San Jorge de Moreno Sur, quien lo acusó de cobrarle una coima periódica para dejarlo trabajar. El suceso se conoció durante la mañana de este martes 18 de mayo.

Ante la evidencia contundente –que contó no solamente con el testimonio del damnificado, sino también con un video de una cámara de seguridad- el sujeto fue puesto a disponibilidad y sumariado. Hasta que no se termine el paso administrativo como marca la normativa, no será despedido.

Las fuentes consultadas indicaron que este empleado –de unos cincuenta años y con antigüedad en la comuna- realizaba esta maniobra desde hacía varios meses. En esta oportunidad, el comerciante -harto de la situación- decidió registrar toda la secuencia, incluso el pago de la coima. Ya se habría realizado la denuncia penal por el delito de cohecho en la justicia. Hasta el momento, la fiscalía que entiende en la causa no tomó temperamento contra el individuo, aunque habría novedades en las próximas horas. El artículo 256 del Código Penal Argentino es claro con respecto a la pena: de uno a seis años de prisión. De ser condenado a una pena menor a tres años, o realizar un juicio abreviado, su ejecución sería condicional motivo por el cual no sería encarcelado. Pero pesaría sobre él la imposibilidad de ejercer un cargo público a perpetuidad.

La municipalidad de Moreno emitió un comunicado en horas de la tarde, titulado “En el municipio de Moreno hay tolerancia cero a la corrupción” y el escrito señala lo siguiente:

“El día de hoy, un vecino y comerciante de Moreno denunció a un trabajador municipal del área de Defensa Civil por intentar cobrar dinero a cambio de evitar una inspección en su lugar de trabajo. De forma inmediata, el Municipio procedió a investigar lo ocurrido, y dado que las pruebas son contundentes, se inició un sumario y se lo desafectó del Municipio.

Esta gestión municipal no permite ningún hecho delictivo bajo ningún punto de vista, hay tolerancia cero a la corrupción.

La secretaria de Protección Civil del Municipio, área de la que depende el trabajador denunciado, aseguró que “La línea de la gestión de Mariel Fernández es de anticorrupción, empezando por los actos más graves y la garantizamos en todos los estamentos del municipio. Así lo hicimos cuando tomamos conocimiento de este hecho”, y destacó que “Desde el Municipio quedamos a disposición de la justicia para aportar a la investigación y sobre todo para cuidar a la población de este tipo de estafas.”

Teléfono de la Subsecretaría Técnica de Inspecciones para denuncias: 0237-4620001 – Interno 327. Lunes a Viernes 8 a 16 hs.”

Cabe recordar que el pasado el viernes 7 de mayo fue detenido el agente de tránsito –en licencia- Héctor Kapp acusado de motochorro. El suceso se produjo en Castelar y se trató de un violento robo a una mujer. También este sujeto depende –al igual que Defensa Civil- de la secretaría de Protección Civil a cargo de la dirigente de Tres de Febrero, Daiana Anadón.