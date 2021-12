Denuncias en el Jardín 956: El expediente judicial cambió de fiscalía y aún faltan las pericias psicológicas

En las últimas horas del pasado viernes, la causa que se instruye a raíz de las denuncias que realizaron familias del Jardín 956 del barrio Villa Zapiola de Paso del Rey fue derivada desde la UFI Nº 7 a la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. La investigación continúa. Aún falta la realización de la Cámara Gesell a los menores.

El Dr. Raúl Villalba, titular de la UFI Nº 7 especializada en Grooming y Pornografía Infantil, decidió trasladar las actuaciones a la UFI Nº 4 del Dr. Federico Soñora, quien estaba de turno en momentos que se realizó la primera denuncia de una familia en torno a la supuesta situación que se habría transitado en el Jardín 956 del barrio Villa Zapiola de Paso del Rey. La decisión de Villalba está centrada en que la pesquisa realizada durante los primeros días no habría arrojado resultados relacionados a la producción de material pornográfico de menores.

Básicamente, el relato de las madres –finalmente habrían sido nueve las familias que se presentaron en la Comisaría 3º de Moreno- afirmaba que algunos de los nenes de tres años, alumnos de la institución educativa, eran retirados del predio por una docente y trasladados a un lugar indeterminado donde eran fotografiados. Allí eran desvestidos, disfrazados y algunos sometidos a tocamientos.

En las primeras horas de la investigación se realizaron dos allanamientos en viviendas particulares, un médico forense revisó a los menores –su conclusión habría sido que no había lesiones compatibles con abuso- y se tomaron declaraciones testimoniales a directivos, docentes y auxiliares. Hay sospechosos, pero no se realizaron imputaciones por delito alguno. La causa comenzó como “averiguación de ilícito” pasó a “abuso sexual” y luego a “producción, comercialización, facilitación, etc. de material de pornografía de menores de edad”. Villalba habría considerado que no se pudo acreditar ninguna de esas carátulas transitorias. Y por lo tanto, decidió que el expediente fuese girado a la UFI de turno la semana pasada, cuando se conoció la primera declaración.

El Dr. Federico Soñora, responsable de la Fiscalía criminal Nº 4, recibió el expediente durante el mediodía del viernes 3 de diciembre. Se reunió con familias denunciantes durante más de una hora, quienes se habían acercado a la sede judicial. Las fuentes consultadas indicaron que aún faltan algunas medidas procesales claves, como el peritaje psicológico de los nenes, acción que deberá realizarse mediante Cámara Gesell. Los próximos días serán importantes para conocer el derrotero que seguirá la investigación.