Deportistas locales representan a Moreno en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses

En las categorías juveniles, universitarios y adultos mayores que competirán para buscar un lugar en la final

Deportistas morenenses de distintas disciplinas deportivas clasificaron para la etapa regional que definirá quienes serán las y los finalistas que representarán a la región a nivel provincial en la ciudad de Mar del Plata.

Se trata de las categorías juveniles, universitarios y personas adultas mayores en las que deportistas representarán a Moreno en la etapa regional V. Competirán con General San Martin; Hurlingham; José C. Paz; Malvinas Argentinas; San Miguel y Tres de Febrero entre los meses de julio y agosto.

A continuación, la lista de disciplinas y las y los deportistas clasificados:

-Burako: Fani Valdez – Femenino, Adulto Mayor;

-Damas: Osvaldo Sepúlveda – Masculino, Adulto Mayor;

-Tenis de Mesa: Hilario González – Masculino, Categoría B, Adulto Mayor; Marta Caballero – Femenino, Categoría B, Adulta Mayor; Liliana Acosta – Femenino, Categoría A, Adulta Mayor; Sandoval Jiménez Miguel – Masculino, Categoría A, Adulto Mayor; Mía Carranza – Sub 14 Femenino no federado; Morena Viveros Freire – Sub 16 Femenino no federado; Pelle Estefanía Ivanna – Sub 18 Femenino libre; Jesica Ramírez – Universitaria Femenino libre; Darían Duran Alanis – Sub 14 masculino escolar abierto (Ginés de la Quintana); Franco Antúnez – Sub 16 masculino escolar abierto (Ginés de la Quintana); Gerez Santiago – Sub 18 libre masculino y Rodrigo Bayona – Universitario masculino libre;

-Badmintong: Thiago Castillo – Sub 16 Masculino.

De esta forma, Moreno suma representantes en los Juegos Bonarenses. El Municipio, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte felicita a las y los deportistas clasificados por el esfuerzo y compromiso en cada competencia.