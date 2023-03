Desarrollan aplicación de inteligencia artificial para analizar influenza A y B y variantes

Especialistas del Conicet desarrollaron una aplicación rápida y precisa basada en inteligencia artificial para clasificar los virus de influenza A y B humanos, lo que servirá para «estudiar su evolución en el tiempo y por regiones a nivel global, determinar si hay nuevas variantes y evaluar si los métodos diagnósticos siguen siendo adecuados o reformular la composición de las vacunas».

«A diferencia de programas de mayor complejidad y que incluso demoran mayor tiempo y son computacionalmente demandantes, nuestro desarrollo permite clasificar los virus de influenza A y B humanos de manera rápida, sencilla y precisa», una de las creadoras de la aplicación, Débora Marcone, que es integrante del Instituto de Investigaciones en Bacteriología y Virología Molecular (IBaViM) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.

Marcone y el también investigador Marco Cacciabue desarrollaron INFINITy, una herramienta bioinformática basada en machine learning o inteligencia artificial que permite realizar de forma rápida y precisa la clasificación de secuencias de virus influenza A y B humanos obtenidas de personas que cursaron la enfermedad.

La aplicación, que se encuentra on line en https://infinity.unlu.edu.ar, fue publicada en la revista Influenza and other respiratory viruses.

«Esta herramienta puede ser de gran utilidad para todas aquellas personas que se desempeñan en el campo de la epidemiología, virología, biología y trabajen en laboratorios y unidades centinela de estudio de virus influenza», declaró la investigadora, según se informó a través de un comunicado del Conicet.

Además, explicó que estos virus tienen una gran capacidad de mutar su genoma «y los cambios que se van produciendo y acumulando son los que dan origen a nuevas variantes».

El estudio de los genomas virales resulta relevante «para determinar si aparecieron nuevas variantes además de monitorear las existentes, si los métodos diagnósticos siguen siendo adecuados para su detección e incluso reformular la composición de las vacunas cuando es necesario, según se informó.

Los virus de la influenza se cuentan entre los principales agentes causantes de infecciones respiratorias agudas (gripes, neumonías y otros cuadros) lo que resulta en una gran cantidad de enfermedades y muertes a nivel mundial, sobre todo en personas de riesgo: las de mayor o menor edad, que tengan su sistema inmune comprometido o patologías de base como enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

En 2009 el virus de influenza A (H1N1) sufrió cambios drásticos en su genoma e infectó a un gran número de personas en distintos países de diferentes continentes en un corto período de tiempo.

Desde esa pandemia, ocurrida hace 14 años, dos subtipos de influenza A, (H1N1) pmd09 y A (H3N2), y dos linajes de influenza B, Victoria y Yamagata, fueron los responsables de la mayoría de los casos, recordó el Conicet en su comunicado.

INFINITy se desarrolló para clasificar las secuencias de esos patógenos aislados a partir de muestras respiratorias humanas y es útil para contribuir con el estudio de su evolución en el tiempo y por regiones a nivel global.

Para testear su funcionamiento, se puso a prueba la herramienta utilizando secuencias virales de influenza provenientes de todo el mundo, descargadas de una base de datos de secuencias públicas llamada GISAID.

«Cuando hicimos el testeo el resultado fue muy alentador y arrojó una precisión mayor al 99 por ciento», indicó Cacciabue, investigador de la Universidad Nacional de Luján y del Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular (IABIMO, CONICET-INTA).

El desarrollo de INFINITy contó con el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).

Télam