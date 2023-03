Joaquín tiene once años y sufre de encefalopatía crónica no evolutiva. Fue sometido a una compleja intervención quirúrgica en sus piernas. Para lograrlo, su familia tuvo que presentar un recurso de amparo para que OSECAC, la obra social del empleado de comercio, se hiciera cargo de los costos. Nuevamente tienen que luchar contra la burocracia sindical, ya que no quieren cubrir el monto total de la terapia de rehabilitación. Entrevista con Adriana Débora Jerez, madre del chico