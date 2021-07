El Asseffismo armó lista de «Juntos» encabezada por un joven ex jefe de PAMI en Moreno

Julián Cigna, joven abogado y ex jefe de PAMI de Moreno durante la presidencia de Mauricio Macri, encabeza una de las listas de «Juntos» que se presenta en Moreno. Respaldando a Facundo Manes como candidato a Diputado Nacional, detrás del armado está el Asseffismo. En la lista no figura Claudia -dos mandatos consecutivos como concejal, la ley marca que no puede buscar un tercero desde la entrada en vigencia en el 2016- ni Aníbal Asseff -concejal y senador provincial con mandatos cumplidos-, pero en el segundo lugar el apellido tiene lugar: Florencia, también joven abogada y sobrina de los antes nombrados.

Concejales Titulares

1 Julian Cigna

2 Florencia Asseff

3 Juan Fernández

4 Mabel Kuczma

5 Mariano Cais

7 Gonzalo Bardoneschi

9 Tomas cosentino

Concejales suplentes

1 Alejandro Rossi

2 Liliana Álvarez

Consejeros titulares

1 Carlos Lana

3 Federico Resia

4 Sanabria

5 Gustavo Olivera