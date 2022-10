El Consejo Superior de la UNM recibió a una comisión de la Escuela Politécnica

Desde la Universidad Nacional de Moreno remitieron un comunicado de prensa donde se informa sobre una sesión del Consejo Superior donde se trató, junto a la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Politécnica, el conflicto con la municipalidad local por las tierras ubicadas sobre la calle Merlo, casi esquina Corvalán. El texto es el siguiente:

«Este miércoles 5 de octubre, el Consejo Superior de la UNM llevó adelante una sesión extraordinaria para recibir a una delegación de la comunidad de familias de estudiantes de la ESCUELA SECUNDARIA POLITÉCNICA de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO (ESPUNM) para exponer sus peticiones y consideraciones en torno a la situación edilicia y la continuidad de la misma.



En la sesión participaron las autoridades de la ESPUNM y de la UNM exponiendo las actuaciones legales y administrativas iniciadas como consecuencia de la “paralización de obra” de la construcción del edificio ITUNM-ESPUNM dentro de su predio, dispuesta por el Municipio desde el mes de marzo.



Asimismo, el rector Andrade dio cuenta de la reunión convocada por el Municipio y realizada el día miércoles 21 de septiembre de 2022, de la que también participaron una delegación de la comunidad de la ESPUNM y por la cual este hizo saber a todos los presentes de la decisión del Municipio de inscribir como propia la reserva realizada sobre los predios asignados a la Universidad, por el convenio celebrado el 14 de octubre de 2010 entre la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, titular del inmueble, la Universidad y el Municipio de Moreno, y que fuera plasmada en el plano de subdivisión N° 74 245 2012, para la relocalización del Instituto Superior de Formación Docente Nº 110 “Mercedes de Lasala y Riglos” y del Jardín de Infantes asociado, Nº 938 “Madre Clara”, ambos dependientes de la Provincia de Buenos Aires, y el Jardín de Infantes “Kesachay” dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Nación.



La decisión desconoce dicho convenio y la realidad de las ocupaciones existentes por las entidades antes mencionadas, a las que deben adicionarse, la Escuela de formación laboral dependiente del Municipio y convenida con la Universidad y la edificación inconclusa destinada al funcionamiento de la ESPUNM, actualmente cedida al uso transitorio de la Escuela N° 37 de Moreno por convenio con las autoridades nacionales y provinciales celebrado el 17 de diciembre de 2020; conforme fuera plasmado en el protocolo adicional al convenio del año 2010 y el plano de subdivisión definitiva N° 074-215-2021 aprobado por anterioridad a dicho Decreto, y que da por concluido los compromisos asumidos por la Universidad y reconoce la transferencia definitiva de los predios a cada una de las entidades mencionadas, luego de cumplidos los 10 años de vigencia del convenio originario.



Asimismo, se tomó conocimiento de la licitación pública N° 33/22 publicada por el Municipio por la cual pretende construir un “polo educativo” en referencia al nuevo edificio del Consejo Escolar de Moreno, dentro del predio de la UNM asignado a la ESPUNM, y que habría sido adjudicada a la firma DIPRONOR S.A., conforme la documentación que pudo tenerse a la vista en ese encuentro. En este sentido, en la reunión se remarcó que ello no configura un servicio educativo y que, por otra parte, es una entidad dependiente del gobierno de la provincia de Buenos Aires.



Producto de lo anterior, el rector explico el inicio de acciones legales contra la pretensión del Municipio sobre el inmueble y el recurso administrativo por la nulidad del Decreto que impiden la realización de la obra de la ESPUNM y la recuperación del edificio ocupado por la Escuela N° 37, una vez que se produzca su reubicación de esta en un edificio propio; lo que obstaculiza la continuidad del proyecto educativo y su funcionamiento tal cual fuera concebido, como establecimiento de nivel secundario con 4 orientaciones con jornada extendida y en 2 turnos, con una población estimada de 1.800 estudiantes.



Por otra parte, se hizo saber que la decisión del Municipio desmembra un proyecto más ambicioso consistente en el funcionamiento articulado del INSTITUTO TECNOLÓGICO (ITUNM) y al NODO DE ESTIÓN TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA (Nodo GETEC-UNM), los que en conjunto conforman UNM-TEC, dentro de un mismo espacio físico.



En este sentido, se informó que la reunión realizada con distintas autoridades municipales no tuvo por fin concertar ninguna cooperación interinstitucional ni respuesta formal a las peticiones que ha venido formulando la Universidad, sino el mero planteamiento del agotamiento de la cuestión a nivel del Municipio y la decisión de propiciar la intervención de las autoridades educativas nacionales y provinciales. Asimismo, en razón de este proceder, la UNM convocó a los miembros del Concejo Deliberante de Moreno, por intermedio de su presidencia y de los jefes de los distintos bloques que lo componen, a un encuentro realizado el día 24 de septiembre del corriente, para dar cuenta de la situación planteada y documentar los elementos que avalan la posesión del dominio, y de la que participaron 7 Concejales y miembros de la comunidad educativa y universitaria.



Así también, anunció que el día 27 de septiembre fue convocado por el Ministro de Educación de la Nación, junto con su par de la provincia, en la que se expuso la situación y ambos Ministros ratificaron el compromiso de construir los edificios de las 2 escuelas y solicitaron a la Universidad que arbitre las medidas necesarias para dar continuidad a la ESPUNM en las condiciones provisorias que así lo permitan, hasta tanto cuente con su edificio, ratificando el apoyo necesario para ello. El rector Andrade confirmó que estaba trabajando en diferentes alternativas en función de la restricción que plantea la inexistencia de espacio disponible donde se encuentra actualmente alojada.



Por su parte, la delegación de madres presentes solicitó que la Universidad asegure el compromiso de la continuidad del ciclo superior de la ESPUNM, conforme fuera anunciado originalmente, a la vez que manifestaron su voluntad de seguir realizando acciones de visibilización de la situación y pedidos de apoyo a las autoridades de todos los niveles de gobierno, referentes sociales y dirigentes en general. El rector y el Director Organizador de la ESPUNM, también presente, Claudio Fardelli, confirmaron que estaban trabajando en ello de modo de sostener el compromiso de continuidad.



Por último, se concluyó en la necesidad de convocar nuevamente y con el mismo fin, a los miembros del Concejo Deliberante que no asistieron al encuentro realizado y a mantener una canal de comunicación permanente con el cuerpo en procura de aunar esfuerzos para la resolución de la situación.»