El derrame de un producto químico en Moreno Sur ¿Impericia y negligencia?

Una foto durante el trabajo de personal especializado en el control de derrames puede dar una explicación sobre el incidente ocurrido en la mañana de este viernes 24 de febrero sobre la calle Emilio Mitre casi esquina De La Vega de Moreno Sur.

El depósito que contenía el producto “Synergen AT 1” estaría estibado de manera lateral, no vertical. Es decir el tapón de carga esta de costado, cuando debería estar arriba. Por lo tanto la estructura autoportante, pensado para evitar que los movimientos afecten el contenido, no habría cumplido su función.

Esta circunstancia sumada al golpe que se habría producido debido a la altura de las lomas de burro (Técnicamente reductores de velocidad, en la práctica hacen que haya que detener la marcha) que colocó la municipalidad de Moreno a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte habría sido la concatenación de sucesos necesaria para que se produjera el siniestro.

¿Negligencias e impericias? El combo ideal para que pasen este tipo de incidentes. El “Synergen AT 1” es un componente utilizado para fabricación de agroquímicos para el control de malezas. Debería haber mayores controles, claramente. ¿Habrá sanciones?.