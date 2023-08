El Municipio desarrolla el dispositivo Familias Solidarias

Destinado al acogimiento familiar transitorio de niños y niñas que no pueden vivir con sus familias de origen

El Municipio de Moreno, a través de la Dirección General de Niñeces, Adolescencias y Familias, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, desarrolla el dispositivo “Familias Solidarias”, destinado al acogimiento familiar transitorio de niños y niñas que no pueden vivir con sus familias de origen.

Este dispositivo, que no comparte y ni forma parte de ningún proceso de adopción, tiene como objetivo principal proporcionar a niñas y niños un alojamiento temporal en un medio familiar alternativo, para evitar su institucionalización ante el alejamiento excepcional de sus familias nucleares por problemáticas complejas que atraviesan.

Las familias que formen parte de “Familia Solidarias”, deben brindar el cuidado afectivo y personalizado de las y los niños que acojan, y garantizar el ejercicio de todos y cada uno de sus derechos: educación, salud, recreación e identidad.

Durante este periodo de acogimiento, el equipo de profesionales trabaja por resolver la situación familiar definitiva, ya sea para que regrese a su entorno de origen o se lleve adelante la adopción por parte de una nueva familia.

Así mismo, una vez iniciado el acogimiento y durante todo el tiempo que dure el mismo, la Familia Solidaria recibe apoyo técnico continuo de las y los profesionales expertos en el cuidado directo de la niñez, y asistencia permanente para evacuar dudas, ansiedades y temores en relación al compromiso asumido y a las responsabilidades que ello representa.

Requisitos para formar parte de “Familias Solidarias”:

Ser mayor de 30 años (género indistinto).

No estar inscripto en el Registro de Adoptantes – RUAGA

No poseer antecedentes penales ni deuda alimentaria

Sentir la intención solidaria de alojar y contener a un niño o niña y su familia cuando de forma temporal la misma no pueda encargarse de los cuidados

Contar con el tiempo y los recursos necesarios para afrontar el cuidado de un niño o niña ofreciendo un ambiente afectivo y protector

Para acceder a mayor información, pueden comunicarse al teléfono 0237-466-9120, al mail programaentrelazos@moreno.gov.ar, o de forma presencial en la Dirección de Niñeces, Adolescencias y Familias, ubicada en España 332.