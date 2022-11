El Frente de Todos, que tiene quórum propio, no logró alcanzar el mínimo de concejales para poder sesionar (falto Andrés D´estefano) y la oposición no ingresó al recinto. Se iba a tratar el polémico convenio por las tierras del polideportivo de Cuartel V. Cabe recordar que ese expediente presentaba una irregularidad en un artículo y no habría sido subsanado.

Entrevista con Lucas Franco, presidente de la bancada oficialista