El PTS, el Partido Obrero y la Izquierda Socialista disputan el liderazgo del Frente de Izquierda en Moreno

La lista “1A Unidad de la Izquierda” se presentó, llevando como candidatos centrales en provincia de Buenos Aires a Nicolás del Caño, Romina Del Plá, Néstor Pitrola, Guillermo Kane, Juan Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer. La alianza la integran el PTS, el Partido Obrero e Izquierda Socialista. En provincia de Buenos Aires, se presentarán candidatos en 100 municipios, Moreno es uno de ellos.

Concejales Titulares

Lorena Pereira (PO)

Angel Guerrero (IS)

Erica Seitler (PTS)

Ezequiel Huelmo (PO)

Gabriela Ruiz Diaz (IS)

Manuel Veiga (PTS)

Consejeros Escolares Titulares

Gabriela Sironi (PTS)

Horacio Agosta (IS)

Maribel Miranda (PO)