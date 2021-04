Escracharon el hospital de Moreno por la muerte de Yésica Cajal y la denuncia de mala praxis

Entrevista con Luis Cajal, padre de la víctima

Comunicado oficial

Hospital Mariano y Luciano de la Vega

Expresamos nuestro repudio a los hechos lamentables de violencia y destrozos perpetrados por un grupo de personas que manifestaban reclamar por la muerte de Yesica Cajal, fallecida en nuestro hospital hace dos meses, por la cual expresamos nuestro dolor y solidaridad como parte de la comunidad de Moreno. Aclaramos que en todo momento nos pusimos a disposición de su familia con quienes nos reunimos en tres oportunidades (cada vez que lo solicitaron). Comunicamos que desde el primer dia el hospital realizó una disposición interna de investigación presumarial (21/21) para elevación al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para aclarar responsabilidades respecto a la atención brindada a la paciente como a las causas que desencadenaron su deceso, disposición que tuvo como resultado la desvinculacion de una agente profesional de la atención médica hasta tanto no se tenga definicion del sumario en curso.

Además, nos pusimos a disposición de la justicia en el marco de la Investigacion penal preparatoria N° 19-00-003923/21 a cargo de la UFI 3, Dra. Luisa Pontecorvo

Expresamos que en todo momento estuvimos en contacto con sus familiares directos y que desconocemos quienes son las personas que irrumpieron en horas de la mañana al hospital, siendo que no hemos recibido ninguna petición de reunión de algún integrante de la familia.

Además, por todo lo antedicho queremos dejar claro que nuestras profesionales residentes de Obstetricia ( «parteras») Florencia Chilán, Manuela Vega y Micaela Suarez no están involucradas en la cirugia y seguimiento posterior de Yesica Cajal, por no ser su función ni incumbencia profesional, ya que no son médicas. Reiteramos que existe un sumario en curso a partir de la cuál si hay una médica que no se encuentra cumpliendo actualmente funciones en el hospital hasta resolución ministerial del caso.

Por último, lamentamos este ataque vandálico y atropello al hospital público que es de todos y todas, agradecemos a los vecinos y vecinas que se acercaron a ayudar forma inmediata y con mensajes de apoyo ya que entendemos que siempre, pero más aún en estos duros momentos de pandemia, debemos estar unidos/as para llevar adelante nuestra tarea como hospital que es garantizar el derecho a la salud.