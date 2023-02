Está controlado por Bomberos: Un camión derramó un producto químico en Moreno Sur

El incidente se detectó cerca de las 11.30 de la mañana de este viernes 24 de febrero sobre la calle Emilio Mitre casi esquina De La Vega, en el barrio Casco Salas de Moreno Sur. Un camión que transportaba un producto químico identificado como “Synergen AT 1” derramó parte del contenido sobre la calle. En la contención trabajaron Bomberos Voluntarios, cuya dotación estaba a cargo del comandante Gastón Urdangarín, 2º jefe del cuerpo. El servidor público explicó que se trata de un componente para la fabricación de un agroquímico para el control de malezas y agregó que “tiene cierto grado de contaminación si alcanza algún curso de agua, una situación que hemos controlado ya que a cinco cuadras está el Río Reconquista”. El destino de la carga sería Ezeiza. La pregunta de rigor: ¿Por qué circulaba por caminos alternativos para llegar a ese partido? ¿para evitar controles?. Por lo pronto están esperando la llegada de una cuadrilla de una empresa especializada en la limpieza de este tipo de elementos. Sobre la calzada quedó una sustancia oleosa, que levanta temperatura al sol. Las juntas de brea se aflojaron. Minutos después del derrame se produjo un choque en el lugar, porque los neumáticos perdían adherencia. No hubo que lamentar heridos. Algunos vecinos reclamaron por la altura de las lomas de burro que colocó la secretaría de Tránsito y Transporte de la comuna, aunque evidentemente más allá de este despropósito en algunas arterias de Moreno, la carga no estaba correctamente asegurada. Muchas calles tienen pozos y el incidente podría producirse por este motivo, por ejemplo. En las cercanías a la zona de derrame se sentía una irritación en los ojos y en las gargantas. Además de Bomberos en el lugar estaba Defensa Civil, Tránsito y Medio Ambiente de la municipalidad de Moreno, Policía Ecológica y de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Calculan que el sector estará vedado al tránsito al menos hasta las 20 horas.