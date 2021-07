Estela Díaz visitó General Rodríguez y Moreno: “Nombrar es reconocer, es politizar”

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, visitó las localidades de General Rodríguez y Moreno donde se reunió con el intendente Mauro García para la firma del convenio del Programa “Comunidades sin Violencias”. Luego en la Asociación Civil 25 de Mayo mantuvo un encuentro con referentas y referentes sociales que realizan actividades culturales. Más tarde, la Ministra recorrió el predio de la empresa La Serenísima en Gral Rodríguez en el marco de la campaña “Oficios sin prejuicios”. La jornada finalizó en Moreno, en el Hogar de Protección Integral junto a la intendenta Mariel Fernandez, donde se descubrió una placa que con la leyenda “Las mariposas”, el nombre elegido por las trabajadoras.

“Tenemos un gobernador que siempre nos plantea un Estado solidario, cercano, presente, con la idea de estar en cada uno de los municipios” señaló la Ministra en el salón Garrahan de Gral Rodríguez. Y agregó: “Necesitamos trabajar todas las políticas de promoción de igualdad, en iniciativas que apuntan a reducir las violencias hacia las mujeres, que den acceso al trabajo, y en la promoción de políticas de diversidad sexual”.

El intendente Mauro García celebró la firma del convenio e indicó: “Cuando hay un Estado que piensa políticas, es el Estado el que viene. Por eso hoy Estela está acá escuchando y trayendo estrategias de trabajo”.

La Ministra dialogó con referentas de género locales, representantes del Consejo Escolar y de la Secretaría de Justicia, de Seguridad y de Desarrollo, quienes destacaron el trabajo de la gestión provincial y la articulación con el municipio, la jerarquización del área de género, la adhesión y el trabajo con la Ley Micaela con trabajadoras y trabajadores de los distintos organismos. Valoraron la gestión local por la perspectiva de género y la incorporación de mujeres en los distintos puestos institucionales, a favor de consolidar y profundizar los derechos de las y los habitantes de General Rodríguez.

Más tarde, la ministra Estela Díaz junto al Intendente Mauro García y a la subsecretaria de Desarrollo Comunitario Silvia Figueiras, visitaron la Asociación Civil 25 de Mayo.

“Pensamos en un Estado que llegue a toda la sociedad, que dé respuestas a todas las vecinas y vecinos de la provincia. En ese sentido, las organizaciones comunitarias, sociales, como este club, son imprescindibles. Necesitamos que temas como el deporte, el trabajo, estén en la agenda política de Estado” indicó la Ministra.

Ubicada en el barrio Raffo, esta organización sin fines de lucro promueve la inclusión y la participación de la comunidad, creando espacios de socialización a través del fútbol, la danza, la nueva y la educación como herramientas de transformación social. Se destaca además por ser la única institución local en tener paridad de género en su comisión y estar presidida por una mujer joven, Daiana Nahir Tassi, que además creció en la organización.

“Lo interesante de esta experiencia es la fuerza que le ponen los compañeros y las compañeras que conducen. Hablamos de seguir avanzando con acciones concretas, con políticas, con pensamientos, con decisiones. Hoy nuevamente triunfa un paradigma que tiene que ver con sostener los derechos, ampliarlos y pensarnos como una sociedad mucho más equitativa, más justa, más igualitaria” expresó el Intendente.

Durante la visita, se descubrió un pañuelo de #NiUnaMenos realizado en mosaiquismo en el centro cultural “Ojos de Cielo”.

La Ministra dialogó con mujeres que han participado del Plan de Igualdad Bonaerense para la Inclusión y la Justicia Social – PIBA , cuyo objetivo principal es la inclusión laboral de las mujeres y LGTBI+.

“Oficios sin Prejuicios” en General Rodríguez

Para finalizar su visita en General Rodríguez, Estela Díaz recorrió las instalaciones de La Serenísima en el marco de la campaña “Oficios sin prejuicios”. La iniciativa provincial tiene el objetivo de visibilizar y problematizar la división sexual del trabajo y derribar los estereotipos de género en el mundo laboral.

La directora de Políticas para la Equidad Laboral, Formación para el Trabajo y Políticas de Cuidado Claudia Lazzaro presentó spots de la campaña con testimonios de trabajadoras en áreas históricamente masculinizadas.

“Nosotras pensamos al trabajo y la producción como organizadores de la sociedad, pero sabemos que para las mujeres todavía hay mucha desigualdad laboral y en ese camino es que construimos este programa” señaló la Ministra.

“Las trabajadoras en San Luis están a pie de máquina y trabajan en el auto elevador y lo hacen muy bien. Fue un ejemplo para nosotros, realmente fue hacer un cambio en el chip” destacó el gerente de Recursos Humanos Jorge Roldán, quien señaló que la empresa trabaja con pasantías y proyectos escolares, además de contar con un área de inclusión.

La subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucía Portos, detalló que “en todo el país, la Serenísima tiene más de 3.500 empleados directos y más de 22.000 indirectos. Un 11% de mujeres en total, sobre todo en áreas de laboratorio y administrativas. Hay que tratar de democratizar la inserción laboral”.

La campaña “Oficios sin prejuicios” es producto de una articulación con los ministerios de Trabajo y Producción, realizada por las áreas de comunicación de los organismos.

Estuvo presente la directora de Comunicación del Ministerio, Lucía García Itzigsohn. También participaron la responsable del sector remuneración y beneficios de la empresa, Nadia Mastathe; y el secretario General Atilra de General Rodríguez, Heber Ríos.

Estela Diaz visitó Moreno

Por la tarde, la ministra Estela Díaz se trasladó a la localidad de Moreno, donde junto a la intendenta Mariel Fernández descubrieron la placa que da nombre al Hogar de Protección Integral “Las Mariposas”. “Nombrar es reconocer, es politizar” reflexionó Estela Díaz.

“La pandemia nos llevó a fortalecer y poner en eje central todo lo que tiene que ver con las violencias por razones de género, una problemática muy extendida. Pero también necesitamos trabajar todas las políticas de promoción de igualdad, porque la manera de erradicar las violencias tiene que ver con un proyecto más general de inclusión y de igualdad” indicó la Ministra. “Todo el trabajo de acompañamiento que se hace en los hogares, la contención y las herramientas que se brindan para la autonomía son fundamentales para construir los procesos de salida”.

En tanto la intendenta Mariel Fernández dijo: “Es una alegría estar en este lugar reivindicado a las trabajadoras” y recordó una experiencia de acompañamiento en su juventud: “En ese momento no existían las herramientas, no sabíamos bien qué hacer. Y hoy pienso, qué bueno que todos estos años no fueron en vano, porque veo todo el camino de nuestras compañeras en la provincia de Buenos Aires, en Moreno y en el resto del país”.

El Estado provincial considera como un acto reparatorio el fortalecimiento de la Red Provincial de Dispositivos Territoriales de Protección Integral que otorga identidad a las instituciones estatales involucradas en el abordaje de las violencias por razones de género.

Durante la presentación dieron testimonio las coordinadoras del Hogar, quienes expresaron lo dificultoso que resultó recuperar el espacio tras el vaciamiento de la gestión anterior. Una de ellas reivindicó el trabajo colectivo, “el trabajo que hacemos todas, todo el tiempo acá, poniendo el cuerpo y resistiendo a las violencias, y acompañando procesos de fortalecimiento y autonomía para las personas alojadas. Ponemos el corazón en lo que hacemos, haciendo políticas públicas”.

Participaron del acto, donde se descubrió una segunda placa en reconocimiento a una trabajadora que se desempeñó como operadora del hogar, la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por razones de género Flavia Delmas, la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual Lucía Portos, la directora provincial de Abordaje de las Violencias por Razones de Género Leticia Locio, la directora provincial de Planificación y Gestión Comunicacional Lucía García Itzigsohn, la directora de Asistencia y Acceso a la Justicia de Víctimas de Violencia por Razones de Género Romina Pereyra, la secretaria de las Mujeres, Género y Diversidades municipal Gisele Coronel, la subsecretaría de Políticas de Prevención en Violencia de Género Florenica Dupon y las coordinadoras de la región primera del Ministerio Araceli Bellota, Emilse Portela y Rosana Deza.