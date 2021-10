Exportación de carne a China: El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca aseguró: «Estamos tomando decisiones federales»

Jorge Solmi destacó el trabajo en conjunto entre el Ministerio con las provincias desde el Consejo Federal agropecuario. Remarcó que «no se toman decisiones centralizadas» y que se involucró a todos las partes porque es una política federal. Subrayó que el año pasado fue el récord de exportaciones en toda la historia y “este año vamos a estar cerca del segundo récord histórico». Además, hizo referencia al trabajo en conjunto con el sector ganadero para impulsar Marca País, cuya experiencia piloto comenzaría con la producción pampeana.

El Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jorge Solmi, detalló las gestiones que se realizaron desde el Ministerio en estos últimos días para «armonizar junto a los Gobernadores, junto al Consejo Federal agropecuario» y «reuniendo las firmas que nos faltaban», y aseguró que se están realizando las gestiones para certificar y que salga la resolución cuanto antes, tal como lo encomendó el Presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Solmi -que además es productor de Pergamino e integrante de Federación Agraria Argentina- explicó que «se involucró a todos porque es una política federal». «Estamos tomando decisiones federales que es lo que tiene que hacer un gobierno federal y más aún en un ministerio como el nuestro donde no podemos tomar decisiones centralizadas cuando estas cuestiones afectan a cada una de las provincias», remarcó.

En ese sentido, señaló que la resolución lleva «como parte integrante todos los documentos que fueron previos» a ella y que «entre ellos está el acta del Consejo Federal Agropecuario, el acta que se firmó con los gobernadores y el acta que se firmó con la mesa de enlace. Estos son documentos que integran la resolución y son respaldatorios de la decisión que se está tomando». «Por eso lleva un tiempo administrativo que se está cumpliendo”, continuó.

Además, Solmi recordó que «este año vamos a estar cerca del segundo récord de exportaciones del milenio» y que «el año pasado fue el récord del milenio». «Yo no veo restricciones en términos de números», manifestó.

El funcionario nacional explicó que «el acuerdo que tenemos es por las 140 mil vacas conserva categorías D y E». Ante ello, planteó que se irá «articulando entre todos los frigoríficos habilitados para que puedan tener la faena necesaria para poder cumplir con las 140 mil vacas” conserva categorías D y E. También hizo hincapié en la metodología que se aplicará para la distribución de la comercialización: «la cantidad total de toneladas se va a repartir de forma igual entre los frigoríficos que están operando».

Por otro lado, consultado por el acuerdo de precios, Solmi subrayó que «eso es una cuestión que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Productivo». «Nosotros firmamos el acta, nuestra función allí es la que nos corresponde vía Senasa. El acuerdo de precios es una función de competencia del Ministerio de Desarrollo Productivo. El proceso previo de las reuniones con el Consejo Federal, las reuniones con los gobernadores y la mesa de enlace fueron anteriores a la firma del acuerdo de este jueves», completó.

Finalmente, Solmi hizo referencia al trabajo en conjunto con el sector ganadero para impulsar Marca País, cuya experiencia piloto comenzaría con la producción pampeana. En ese marco, precisó que desde el Ministerio «se está trabajando fundamentalmente con la ganadería para iniciar una marca país, algo que ya estuvimos hablando con el gobernador de la Pampa, Jorge Ziliotto, ante una agenda de cambio climático donde queremos llevar la visión de nuestro país y donde queremos demostrar que la ganadería argentina es mayoritariamente a pasto, que tiene una compensación de emisiones y que tiene un valor agregado a nivel internacional.

Esto es justamente lo que se va a discutir en Naciones Unidas. Hay países que están haciendo su ganadería en forma íntegra con granos. En cambio, nosotros podemos demostrar que tenemos otra forma de producción y que podemos seguir trabajando y mejorando y aumentando el stock que tenemos y no como dicen otros países que pretenden que se restrinja el stock ganadero».

«Nosotros tenemos que lograr mayor stock, mayor peso por animal y esa es la política a la que vamos y para eso tenemos enfrente una agenda internacional que es difícil», concluyó.