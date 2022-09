Fake news y un supuesto intento de estafa: Ampliamos la denuncia judicial contra la página “trucha”

Desde el año pasado hemos detectado (principalmente a través de las quejas de los usuarios por supuestas publicaciones que hemos hecho en la nuestra página de Facebook “Moreno Noticias 1º Edición – Semanario Actualidad”) que la virulencia de los posteos realizados en la página apócrifa “Moreno Noticia 1☼ edicion Semanario actualidad” estaban en escalada.

Ya habían hecho durante la campaña electoral del 2019 falsas convocatorias para la entrega de mercaderías, fake news sobre distintas agrupaciones políticas y ataques personales (muchos de índole homofóbicos) contra dirigentes sociales. Luego de las elecciones, tuvieron un período de reposo para luego recomenzar los ataques con presuntos abusos sexuales y delitos de variada gama siendo víctimas de estas falacias vecinos, algunos de ellos militantes políticos. Para generar confusión, desde en ese sitio utilizan nuestros logos, nuestras publicaciones y hasta publicidades. Nuestra primera denuncia a mediados del año pasado (IPP 19-0012483/21) fue motivada por un gravísimo ataque misógino contra una chica. No podíamos permitirlo. En aquel momento, les pedimos a aquellas personas que se habían visto perjudicadas por distintas publicaciones en esa página que emprendieran acciones legales. No nos llegó la información que lo hayan hecho. También alentamos que esa fan page sea denunciada en Facebook, como hicimos nosotros insistentemente desde el momento que nos enteramos de su existencia.

A esta presentación que hicimos en la justicia le siguió un nuevo período de pausa por parte de los administradores de la página trucha. Hasta que hace unos tres meses salieron nuevamente de la inactividad. El 24 de agosto nos llegó un reclamo por un posteo solidario que supuestamente habíamos hecho nosotros. Hablaba directamente de una estafa, o al menos un intento. Un incendio que realmente habría ocurrido el año pasado con una cuenta bancaria para hacer depósitos solidarios que nada tenía que ver con los damnificados se había publicado en “Moreno Noticia 1☼ edicion Semanario actualidad”. Claramente no teníamos nada que ver y le pedimos a la persona que nos había escrito que realizara la denuncia legal pertinente. No tuvimos novedades. Por eso nos presentamos nuevamente en la justicia, que conformó el expediente que lleva por número 19-00-020755-22/00.

En estos tiempos tan complejos no podemos permitir que se siga utilizando nuestro prestigio para difundir noticias falsas, las denominadas “fake news”. Nosotros tenemos una suerte de manual de estilo y los pilares de la profesión para confirmar los datos. Entendemos que a algunos –pocos- les molesta los denominados pasos “burocráticos” que seguimos, porque consideran que es una demora innecesaria. Pero se trata de llegar con la información fidedigna.

No está de más reafirmarlos en este espacio. Ante la desaparición de una persona, requerimos la denuncia policial al menos (ya nos ha pasado hace años que un pedido de estas características se trató de una “broma”). En el caso de los menores que se ausentan de su hogar, además pedimos que se pongan en contacto sus padres, tutores o responsables directos. En el robo de un vehículo, también la presentación ante la comisaría de la jurisdicción (Otro “chiste” hace mucho más tiempo). No hacemos escraches, somos un medio de comunicación. Ante el pedido de visualización de un delito, solicitamos también la denuncia policial y la fiscalía interviniente, para hacer las averiguaciones pertinentes a través de nuestras fuentes policiales y judiciales. En los casos de abusos precisamos, además de lo que mencionamos anteriormente, el contacto con la víctima o responsables de la víctima, ya que se tratan de delitos de acción privada donde además hay que preservar su integridad. Claramente no se trata de publicar “X abusó de Y” y publicar la foto de “X”. Respetamos los procesos que lleve adelante la justicia y nuestras propias indagaciones.

En estos tiempos donde los tribunales son las redes sociales y el cadalso es la viralización, la responsabilidad periodística es fundamental para evitar la proliferación de las noticias falsas deliberadas. Por eso apostamos al chequeo de la información (como mandan los manuales de la profesión) y el tratamiento correcto de las noticias. No por esto desconocemos la importancia de las nuevas plataformas y su aparente urgencia, su inmediatez, la pelea por la primicia más resonante. Pero no soslayamos la base para la difusión de información. Apostamos a la credibilidad, apostamos al reconocimiento, apostamos a la verdad, dentro del marco de la subjetividad. No todos miramos los hechos del mismo modo. Por eso siempre le pedimos a nuestros seguidores una actitud crítica, que salgan del letargo cognitivo al que nos lleva la sobreabundancia de contenidos, sobre toda aquellos que refuerzan nuestros prejuicios más profundos. Que no sean víctimas de la postverdad.

Nuestro compromiso es con la comunidad y con la información veraz. Siempre.

Rodrigo Solórzano

Director de Semanario Actualidad

Productor de Moreno Noticias